Суд у Запоріжжі покарав чоловіка за злив місцеперебування ТЦК

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: УНІАН

У Запоріжжі судили чоловіка, який у месенджерах розповідав про місцерозташування ТЦК, зашифровуючи дані погодними умовами. Однак пізніше він скоїв ще більший злочин, за що суд призначив йому жорстке покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік у месенджері передавав інформацію про місця дислокації представників ТЦК та СП у Києві та Київській області, використовуючи замасковані погодні позначення. Таким чином, він фактично сприяв тому, щоб інші громадяни ухилялися від мобілізаційних заходів.

"Стоять хмари зі снігом. Можливо буде проходити чемпіонат по ліпленню сніговичка... Біля переходу до метро дощить... Я на Політех. Сонце світить прямо в очі... Полярна сонячно, хмари по своїх справах", — цитують у вироку дописи чоловіка.

У судових матеріалах також зазначається, що учасники відповідного чату могли розшифровувати такі умовні позначення наступним чином:

"зелені" означали військовослужбовців ТЦК та СП;

"сині" — представників правоохоронних органів;

гарна/сонячна погода, трактувалася як відсутність таких осіб, тоді як снігопад, хмара чи злива — як їхня присутність на місці.

Під час розгляду справи у травні 2025 року обвинувачений визнав провину. У матеріалах також згадується, що він виховує неповнолітню дитину, був донором крові, долучався до блокування подібних чатів у месенджерах, а його мати перерахувала 50 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Рішення суду

З урахуванням пом’якшувальних обставин Шевченківський районний суд Запоріжжя визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Тож громадянину було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак його звільнили від цього покарання, призначивши випробувальний строк тривалістю три роки.

На період іспитового терміну на засудженого покладалися стандартні обов’язки: він мав періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, а також своєчасно повідомляти про будь-які зміни місця проживання, роботи чи навчання.

У серпні 2025 року чоловік інформував уповноважені органи, що його мобілізовано та він перебуває на навчаннях. Водночас вже восени того ж року з’ясувалося, що він самовільно залишив місце служби (СЗЧ), після чого його фактичне місцеперебування стало невідомим.

У березні 2026 року суд провів чергове засідання, за результатами якого ухвалив рішення про скасування випробувального терміну та реальне відбуття призначеного покарання — п’яти років позбавлення волі.

