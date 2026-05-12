Суд в Запорожье наказал мужчину за слив местонахождения ТЦК

Представители ТЦК общаются с мужчиной.

В Запорожье судили мужчину, который в мессенджерах рассказывал о месторасположении ТЦК, зашифровывая данные погодными условиями. Однако позже он совершил еще большее преступление, за что суд назначил ему жесткое наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина в мессенджере передавал информацию о местах дислокации представителей ТЦК и СП в Киеве и Киевской области, используя замаскированные погодные обозначения. Таким образом, он фактически способствовал тому, чтобы другие граждане уклонялись от мобилизационных мероприятий.

"Стоят облака со снегом. Возможно будет проходить чемпионат по лепке снеговичка... Возле перехода к метро дождь... Я на Политехе. Солнце светит прямо в глаза... Полярная солнечно, облака по своим делам", — цитируют в приговоре сообщения мужчины.

В судебных материалах также отмечается, что участники соответствующего чата могли расшифровывать такие условные обозначения следующим образом:

"зеленые" означали военнослужащих ТЦК и СП;

"синие" — представителей правоохранительных органов;

хорошая/солнечная погода, трактовалась как отсутствие таких лиц, тогда как снегопад, облако или ливень — как их присутствие на месте.

Во время рассмотрения дела в мае 2025 года обвиняемый признал вину. В материалах также упоминается, что он воспитывает несовершеннолетнего ребенка, был донором крови, участвовал в блокировании подобных чатов в мессенджерах, а его мать перечислила 50 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Решение суда

С учетом смягчающих обстоятельств Шевченковский районный суд Запорожья признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период). Поэтому гражданину было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако его освободили от этого наказания, назначив испытательный срок продолжительностью три года.

На период испытательного срока на осужденного возлагались стандартные обязанности: он должен был периодически появляться для регистрации в орган пробации, а также своевременно сообщать о любых изменениях места жительства, работы или учебы.

В августе 2025 года мужчина информировал уполномоченные органы, что он мобилизован и находится на учениях. В то же время уже осенью того же года выяснилось, что он самовольно покинул место службы (СЗЧ), после чего его фактическое местонахождение стало неизвестным.

В марте 2026 года суд провел очередное заседание, по результатам которого принял решение об отмене испытательного срока и реальном отбытии назначенного наказания - пяти лет лишения свободы.

