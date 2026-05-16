Студент выиграл суд против ТЦК, который его мобилизовал

Студенты в аудитории.

В Хмельницком состоялся суд после того, как ТЦК мобилизовали студента в Каменце-Подольском несмотря на отсрочку. По результатам дела суд отменил приказ о мобилизации мужчины.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в августе 2025 года мужчину зачислили на первый курс дневной формы обучения в Каменец-Подольский профессиональный колледж строительства, архитектуры и дизайна. После поступления он дважды подавал заявление через приложение "Резерв+" с просьбой предоставить отсрочку, однако каждый раз получал отказ. В сообщениях отмечалось, что для оформления необходимо уточнить данные в учебном заведении.

В последний день августа 2025 года работники ТЦК задержали студента и доставили его на ВВК. В поданном иске он указывал, что медицинский осмотр провели без учета предоставленных им документов о состоянии здоровья, а право на отсрочку проигнорировали, несмотря на подтверждающие документы об обучении. Уже на следующий день, 1 сентября, мужчину мобилизовали и направили в воинскую часть.

Работник ТЦК во время судебного разбирательства не согласились с иском. По их словам, студент не обращался лично с заявлением и пакетом документов для оформления отсрочки, поэтому, по их мнению, подлежал мобилизации на общих основаниях.

Решение суда

При рассмотрении дела Хмельницкий окружной административный суд пришел обнаружил, что истец действительно был студентом дневной формы обучения и соответственно имел законные основания для получения отсрочки от мобилизации. В то же время в ТЦК должным образом не обработали заявления, которые мужчина подавал через приложение "Резерв+", а также не проинформировали его о результатах их рассмотрения.

Учитывая установленные обстоятельства, суд признал бездействие ТЦК противоправной и принял решение отменить приказ о мобилизации мужчины в воинскую часть.

