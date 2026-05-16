Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Прикарпатье оштрафовали сержанта ПВО, который проспал тревогу

На Прикарпатье оштрафовали сержанта ПВО, который проспал тревогу

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 16:23
На Прикарпатье оштрафовали сержанта ПВО, который проспал тревогу
Суд вынес приговор сержанту ПВО. Фото: Freepik/AP. Коллаж: Новини.LIVE

Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал военнослужащего виновным в нарушении правил боевого дежурства и халатном отношении к службе в условиях особого периода. По решению суда он должен уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление суда.

Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тыс. гривен

Инцидент произошел 16 апреля около 03:00 на позиции противовоздушной обороны во время объявленной воздушной тревоги из-за угрозы вражеского нападения.

Как установил суд, военнослужащий не отреагировал на боевое распоряжение, не вышел на связь с пунктом управления и не подтвердил выполнение приказа. В материалах дела указано, что командование в течение 40 минут пыталось установить контакт с позицией.

В письменных объяснениях военный отметил, что накануне вернулся с боевого задания и был истощен. По его словам, после выполнения бытовых дел он заснул и не услышал телефонного звонка.

Читайте также:

"Был уставшим и заснул, не услышал телефонного звонка. Проснулся около 04:00 от стука в дверь", — пояснил военнослужащий.

Суд исследовал материалы служебного расследования, рапорты и объяснения участников события и пришел к выводу о доказанности вины. Военного признали виновным за нарушение правил несения боевого дежурства и халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Как сообщали Новини.LIVE, в Хмельницком суд рассмотрел дело студента, которого в Каменце-Подольском мобилизовали несмотря на имеющуюся отсрочку от службы. По результатам рассмотрения суд признал мобилизацию незаконной и отменил соответствующий приказ ТЦК.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-руководителю ОП Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Ивано-Франковск ППО судебные решения
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации