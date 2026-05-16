На Прикарпатье оштрафовали сержанта ПВО, который проспал тревогу

Суд вынес приговор сержанту ПВО. Фото: Freepik/AP. Коллаж: Новини.LIVE

Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал военнослужащего виновным в нарушении правил боевого дежурства и халатном отношении к службе в условиях особого периода. По решению суда он должен уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление суда.

Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тыс. гривен

Инцидент произошел 16 апреля около 03:00 на позиции противовоздушной обороны во время объявленной воздушной тревоги из-за угрозы вражеского нападения.

Как установил суд, военнослужащий не отреагировал на боевое распоряжение, не вышел на связь с пунктом управления и не подтвердил выполнение приказа. В материалах дела указано, что командование в течение 40 минут пыталось установить контакт с позицией.

В письменных объяснениях военный отметил, что накануне вернулся с боевого задания и был истощен. По его словам, после выполнения бытовых дел он заснул и не услышал телефонного звонка.

Читайте также:

"Был уставшим и заснул, не услышал телефонного звонка. Проснулся около 04:00 от стука в дверь", — пояснил военнослужащий.

Суд исследовал материалы служебного расследования, рапорты и объяснения участников события и пришел к выводу о доказанности вины. Военного признали виновным за нарушение правил несения боевого дежурства и халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Как сообщали Новини.LIVE, в Хмельницком суд рассмотрел дело студента, которого в Каменце-Подольском мобилизовали несмотря на имеющуюся отсрочку от службы. По результатам рассмотрения суд признал мобилизацию незаконной и отменил соответствующий приказ ТЦК.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-руководителю ОП Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.