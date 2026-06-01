Нацполиция разоблачила десятки каналов переправки через границу

Незаконная схема пересечения границы. Фото: Нацполиция

Нацполиция заблокировала десятки попыток незаконной переправки людей за пределы Украины. Такие схемы действовали в нескольких областях, а организаторы имели возможность зарабатывать деньги.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Новини.LIVE.

Что известно о схемах

Организаторы таких схем переправляли людей как небольшими группами до 6 человек, так и предлагали индивидуальные "походы" за границу. Маршруты и способы выезда отличались в зависимости от ситуации и возможностей, которые предлагали посредники.

Стоимость таких услуг была разной и зависела от сложности маршрута. По информации правоохранительных органов, поездки в Беларусь, Молдову, а также Румынию стоили от 3 000 евро до 20 000 евро.

Задержание причастных к схеме. Фото: Нацполиция

Известно, что в схемах участвовали лица из приграничных регионов Украины. Также, за границу пытались сбежать лица, которые имели определенные проблемы. В частности, речь идет военнослужащие, которые самовольно оставили части, бывших заключенных и других.

Читайте также:

Разоблачение схемы пересечения границы. Фото: Нацполиция

В ходе расследования работники правоохранительных органов провели обыски у фигурантов этого дела. Лица, причастные к преступлению уже получили сообщение о подозрении, поэтому дальше будут продолжаться следственные действия.

Разоблачение схемы пересечения границы. Фото: Скриншот

По предварительным данным, организаторы незаконных схем переправки мужчин за границу могли заработать более 10 млн грн.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика атак России по Полтаве. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Также во Львове работник полиции и военный ТЦК требовали взятку. Суд назначил работнику территориального центра комплектования и социальной поддержки меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.