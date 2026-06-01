Во Львове военный ТЦК и полицейский требовали взятку: суд принял решение

Работники ТЦК и полицейские на улице.

Во Львове расследуется дело о вероятном получении взятки в размере 3500 военным ТЦК и полицейским. В связи с тем, что они предварительно требовали и получили от военнообязанного деньги за снятие с розыска, суд в отношении одного из подозреваемых уже принял определенное решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Zaxid.NET.

Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий ТЦК, который занимал должность стрелка в отделении оповещения, организовал противоправную схему и привлек к ней старшего участкового офицера полиции Львовского райуправления, который входил вместе с ним в состав группы оповещения. Также в производстве упоминаются другие лица, личности которых на данный момент следствием еще не установлены.

Как отмечается, в начале мая военный через WhatsApp связался с мужчиной, который находился в розыске из-за неявки по повестке с января этого года. Во время общения он предложил схему исключения из военного розыска и внесения соответствующих изменений в информационную систему "Оберег". Сначала за такую услугу была озвучена сумма в 4 тысячи долларов, однако впоследствии, в середине мая, стоимость уменьшили до 3,5 тысячи долларов.

Передача средств состоялась в салоне автомобиля недалеко от торгового центра "Интерсити" на проспекте Черновола во Львове. После получения денег военного и полицейского задержали. В дальнейшем им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Решение суда

Лычаковский районный суд Львова постановил отстранить военнослужащего ТЦК, который фигурирует в деле, от исполнения служебных обязанностей. Также следственный судья избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 133 тысячи гривен

