Мужчина хотел за взятку избежать мобилизации: суд назначил штраф

Во Львове судили мужчину, который пытался дать взятку полицейскому, чтобы не ехать в ТЦК. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Детали дела

Согласно материалам дела, происшествие произошло 29 января 2026 года около 5:45 на улице Научной во Львове. Во время проверки документов правоохранители установили, что мужчина не имел при себе военно-учетных документов, после чего ему предложили проехать в отделение для уточнения всех обстоятельств.

Уже во время поездки в ТЦК в служебном автомобиле Volkswagen Caravelle задержанный предложил участковому офицеру полиции 100 долларов, чтобы избежать прохождения военной службы. После того как милиционер отказался от денег, мужчина повторил свое предложение.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. Он пояснил, что возвращался домой после суточного дежурства на работе, был истощен и хотел как можно быстрее попасть домой, поэтому и решил предложить взятку полицейским в надежде, что его отпустят.

Решение суда

Франковский районный суд Львова, изучив материалы производства и все обстоятельства дела, признал мужчину виновным в попытке подкупа правоохранителя. По результатам рассмотрения дела ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 17 тысяч гривен. В то же время принятое решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

