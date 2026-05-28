Чоловік хотів за хабар уникнути мобілізації: суд призначив штраф

У Львові судили чоловіка, який намагався дати хабар поліцейському, щоб не їхати до ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подія сталася 29 січня 2026 року близько 5:45 на вулиці Науковій у Львові. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що чоловік не мав при собі військово-облікових документів, після чого йому запропонували проїхати до відділення для уточнення всіх обставин.

Вже під час поїздки до ТЦК в службовому автомобілі Volkswagen Caravelle затриманий запропонував дільничному офіцеру поліції 100 доларів, аби уникнути проходження військової служби. Після того як правоохоронець відмовився від грошей, чоловік повторив свою пропозицію.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав провину. Він пояснив, що повертався додому після добового чергування на роботі, був виснажений і хотів якнайшвидше потрапити додому, тому й вирішив запропонувати хабар поліцейським у надії, що його відпустять.

Рішення суду

Франківський районний суд Львова, вивчивши матеріали провадження та всі обставини справи, визнав чоловіка винним у спробі підкупу правоохоронця. За результатами розгляду справи йому призначили покарання у вигляді штрафу на суму 17 тисяч гривень. Водночас ухвалене рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

