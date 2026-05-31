Суд отменил мобилизацию мужчины, осужденного за препятствование ВСУ

На Волыни прошел суд в отношении мужчины, которого мобилизовали ТЦК несмотря на наличие судимости за преступление против основ нацбезопасности Украины. Рассмотрев дело суд принял определенное решение.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в марте 2026 года жителя Волыни задержали работники ТЦК в Белой Церкви и доставили в территориальный центр комплектования. После этого его взяли на воинский учет, повторно направили на прохождение военно-врачебной комиссии, а затем мобилизовали.

Не согласившись с такими действиями, мужчина обжаловал свой призыв в суде. Он настаивал, что мобилизация была незаконной, поскольку на тот момент в отношении него уже действовал обвинительный приговор по делу о преступлении против основ национальной безопасности Украины. В феврале 2026 года Старовыжевский районный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил от его отбывания с испытательным сроком на два года.

Судебное решение вступило в законную силу 23 марта 2026 года, то есть за сутки до того, как мужчину доставили в ТЦК. Представитель истца указывал, что работников ТЦК сразу проинформировали о наличии судимости и предоставили копию приговора. Также, по его словам, еще до издания приказа о мобилизации адвокат направил в ТЦК соответствующий адвокатский запрос, к которому была приложена копия судебного решения.

Однако представители ТЦК и воинской части не признали иск. Они заявили, что во время проведения мобилизационных мероприятий не владели сведениями о судимости мужчины.

Решение суда

Волынский окружной административный суд пришел к выводу, что призыв мужчины на военную службу состоялся с нарушением требований законодательства. При рассмотрении дела суд установил, что лица, осужденные за преступления против основ национальной безопасности Украины, не подлежат мобилизации даже в случае, если их освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Как следствие, суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК о мобилизации волынянина и приказ командира воинской части, которым мужчину зачислили в личный состав. Кроме этого, суд обязал воинскую часть уволить мобилизованного со службы и исключить его из списков личного состава.

