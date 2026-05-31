Суд скасував мобілізацію чоловіка, засудженого за перешкоджання ЗСУ

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: УНІАН

На Волині пройшов суд щодо чоловіка, якого мобілізували ТЦК попри наявність судимості за злочин против основ нацбезпеки України. Розглянувши справу суд ухвалив певне рішення.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у березні 2026 року жителя Волині затримали працівники ТЦК у Білій Церкві та доправили до територіального центру комплектування. Після цього його взяли на військовий облік, повторно направили на проходження військово-лікарської комісії, а згодом мобілізували.

Не погодившись із такими діями, чоловік оскаржив свій призов у суді. Він наполягав, що мобілізація була незаконною, оскільки на той момент щодо нього вже діяв обвинувальний вирок у справі про злочин проти основ національної безпеки України. У лютому 2026 року Старовижівський районний суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак звільнив від його відбування з іспитовим строком на два роки.

Судове рішення набуло законної сили 23 березня 2026 року, тобто за добу до того, як чоловіка доставили до ТЦК. Представник позивача вказував, що працівників ТЦК відразу поінформували про наявність судимості та надали копію вироку. Також, за його словами, ще до видання наказу про мобілізацію адвокат направив до ТЦК відповідний адвокатський запит, до якого було додано копію судового рішення.

Проте представники ТЦК та військової частини не визнали позов. Вони заявили, що під час проведення мобілізаційних заходів не володіли відомостями про судимість чоловіка.

Рішення суду

Волинський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що призов чоловіка на військову службу відбувся з порушенням вимог законодавства. Під час розгляду справи суд встановив, що особи, засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, не підлягають мобілізації навіть у випадку, якщо їх звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

Як наслідок, суд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК про мобілізацію волинянина та наказ командира військової частини, яким чоловіка зарахували до особового складу. Окрім цього, суд зобов’язав військову частину звільнити мобілізованого зі служби та виключити його зі списків особового складу.

