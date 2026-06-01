У Львові військовий ТЦК та поліцейський вимагали хабар: суд ухвалив рішення

Працівники ТЦК та поліцейські на вулиці.

У Львові розслідується справа щодо ймовірного отримання хабаря у розмірі 3500 військовим ТЦК та поліцейським. У зв'язку з тим, що вони попередньо, вимагали та отримали від військовозобов'язаного гроші за зняття з розшуку, суд щодо одного з підозрюваних вже ухвалив певне рішення.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець ТЦК, який обіймав посаду стрільця у відділенні оповіщення, організував протиправну схему та залучив до неї старшого дільничного офіцера поліції Львівського райуправління, що входив разом із ним до складу групи оповіщення. Також у провадженні згадуються інші особи, особи яких на цей момент слідством ще не встановлені.

Як зазначається, на початку травня військовий через WhatsApp зв’язався з чоловіком, який перебував у розшуку через неявку за повісткою з січня цього року. Під час спілкування він запропонував схему виключення з військового розшуку та внесення відповідних змін до інформаційної системи "Оберіг". Спочатку за таку послугу було озвучено суму у 4 тисячі доларів, однак згодом, у середині травня, вартість зменшили до 3,5 тисячі доларів.

Передача коштів відбулася в салоні автомобіля неподалік торгового центру "Інтерсіті" на проспекті Чорновола у Львові. Після отримання грошей військового та поліцейського затримали. Надалі їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Рішення суду

Личаківський районний суд Львова ухвалив відсторонити військовослужбовця ТЦК, який фігурує у справі, від виконання службових обов’язків. Також слідчий суддя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, водночас визначивши альтернативу у вигляді застави розміром 133 тисячі гривень

