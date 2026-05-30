Главная Новости дня Медведица сорвала попытку незаконного пересечения границы на Закарпатье

Медведица сорвала попытку незаконного пересечения границы на Закарпатье

Дата публикации 30 мая 2026 16:41
Украинские пограничники. Фото: ГПСУ

Житель Киева, который пытался незаконно попасть в Румынию через горную местность вне пунктов пропуска, неожиданно встретил на своем пути медведицу. Чтобы спастись от дикого животного, мужчина был вынужден залезть на дерево и вызвать помощь.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы.

ГПСУ задержала нарушителя

Инцидент произошел во время ночного перехода в пограничной зоне. По информации пограничников, киевлянин самостоятельно проложил маршрут через горы, пытаясь незаконно пересечь государственную границу.

Во время движения мужчина столкнулся с медведицей. Опасаясь нападения животного, он поднялся на дерево и оттуда обратился за помощью.

На вызов оперативно прибыли военнослужащие Мукачевского пограничного отряда. На момент их прибытия медведица уже покинула место происшествия.

Пограничники безопасно сняли мужчину с дерева и доставили его в подразделение для выяснения обстоятельств. В отношении нарушителя составлен административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, с начала полномасштабного вторжения пограничники задержали около 68,5 тысячи человек, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины.

Также в ГПСУ заявили, что пока не наблюдают массового невозвращения украинцев в возрасте от 18 до 22 лет после выезда за границу.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
