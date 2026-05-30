Ведмедиця зірвала спробу незаконного перетину кордону на Закарпатті

Житель Києва, який намагався незаконно потрапити до Румунії через гірську місцевість поза пунктами пропуску, несподівано зустрів на своєму шляху ведмедицю. Щоб урятуватися від дикої тварини, чоловік був змушений залізти на дерево та викликати допомогу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Державної прикордонної служби.

ДПСУ затримала порушника

Інцидент стався під час нічного переходу в прикордонній зоні. За інформацією прикордонників, киянин самостійно проклав маршрут через гори, намагаючись незаконно перетнути державний кордон.

Під час руху чоловік зіткнувся з ведмедицею. Побоюючись нападу тварини, він піднявся на дерево та звідти звернувся по допомогу.

На виклик оперативно прибули військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону. На момент їхнього прибуття ведмедиця вже залишила місце події.

Прикордонники безпечно зняли чоловіка з дерева та доставили його до підрозділу для з'ясування обставин. Стосовно порушника складено адміністративний протокол за спробу незаконного перетину державного кордону України.

Як повідомляли Новини.LIVE, від початку повномасштабного вторгнення прикордонники затримали близько 68,5 тисячі людей, які намагалися незаконно залишити територію України.

Також у ДПСУ заявили, що наразі не спостерігають масового неповернення українців віком від 18 до 22 років після виїзду за кордон.