Бідний: молодь повертається в Україну, критичної ситуації немає

Міністр Матвій Бідний. Фото: Матвій Бідний/Facebook

Масового неповернення молоді віком 18–22 років після виїзду за кордон наразі не фіксують. Після послаблення правил частина молодих українців скористалася можливістю виїхати за межі країни для навчання та здобуття нового досвіду. Водночас багато хто з них повертається назад в Україну.

Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

Уряд не фіксує критичного відтоку молоді за кордон

За словами Бідного, нові правила перетину кордону для молоді мають на меті не стимулювання еміграції, а створення умов для навчання, здобуття досвіду та підтримання зв’язку з Україною.

"Ми будуємо вільну, свободну країну і не будуємо нові залізні завіси", — заявив він.

Міністр зазначив, що значна кількість українських студентів ще до змін у правилах уже перебувала за кордоном на навчанні. Нові можливості перетину кордону, за його словами, дозволяють молоді підтримувати контакти з родинами та залишатися частиною українського суспільства.

Також Бідний прокоментував побоювання щодо можливого масового виїзду молодих людей за межі країни.

"Одразу почали виїжджати молоді люди, які тривалий час не могли виїхати, але вони і повертаються. Тому тут немає катастрофічної картини з виїздом і з тим, щоб вони залишалися там на постійно", — наголосив міністр.

Він додав, що статистичні дані щодо кількості виїздів та повернень можуть бути надані окремо, однак наразі уряд не бачить критичної тенденції щодо постійного виїзду молоді за кордон.

Як писали Новини.LIVE, під час години запитань до уряду стало відомо, що за кордоном перебувають 8 млн українців.

Також глава МЗС роповів, що вже скоро може запрацювати трибунал для РФ. Юридичні справи вже майже завершені. Країни ще мають ратифікувати документи.