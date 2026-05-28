Уряд виділить ще 10,8 млрд грн на виробництво озброєння

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про додаткове фінансування оборонної сфери на суму 10,84 мільярда гривень. Кошти спрямують на забезпечення потреб армії, закупівлю озброєння та розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Виділення коштів на виробництво озброєння

У Міноборони розповіли, що гроші є залишком спеціального фонду державного бюджету. Їх перерозподілили для посилення обороноздатності країни та підтримки вітчизняного виробництва у сфері ОПК.

Найбільшу частину фінансування — 9,05 мільярда гривень — направлять безпосередньо на потреби війська. Йдеться про закупівлю нового озброєння, модернізацію та ремонт військової техніки, що дозволить оперативно посилити українські сили оборони.

Ще 1,79 мільярда гривень уряд вирішив інвестувати у розвиток оборонно-промислового комплексу України. Ці кошти планують використати для впровадження сучасних технологій, збільшення виробничих потужностей підприємств та подальшого реформування галузі.

"Такий розподіл дозволить не лише оперативно закрити нагальні потреби фронту, а й закласти надійний фундамент для довгострокового розвитку вітчизняного виробництва", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти були накопичені завдяки надходженням від податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійних платежів у сфері грального бізнесу та лотерей. Вони акумулювалися у спеціальній бюджетній програмі, створеній у 2025 році після передачі Міністерству оборони функцій ліквідованого Мінстратегпрому.

