Правительство выделит еще 10,8 млрд грн на производство вооружения

Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Кабинет Министров Украины принял решение о дополнительном финансировании оборонной сферы на сумму 10,84 миллиарда гривен. Средства направят на обеспечение потребностей армии, закупку вооружения и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Выделение средств на производство вооружения

В Минобороны рассказали, что деньги являются остатком специального фонда государственного бюджета. Их перераспределили для усиления обороноспособности страны и поддержки отечественного производства в сфере ОПК.

Наибольшую часть финансирования — 9,05 миллиарда гривен — направят непосредственно на нужды войска. Речь идет о закупке нового вооружения, модернизации и ремонте военной техники, что позволит оперативно усилить украинские силы обороны.

Еще 1,79 миллиарда гривен правительство решило инвестировать в развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Эти средства планируют использовать для внедрения современных технологий, увеличения производственных мощностей предприятий и дальнейшего реформирования отрасли.

"Такое распределение позволит не только оперативно закрыть насущные потребности фронта, но и заложить надежный фундамент для долгосрочного развития отечественного производства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства были накоплены благодаря поступлениям от налога на доходы физических лиц, а также лицензионных платежей в сфере игорного бизнеса и лотерей. Они аккумулировались в специальной бюджетной программе, созданной в 2025 году после передачи Министерству обороны функций ликвидированного Минстратегпрома.

