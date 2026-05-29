Бедный: молодежь возвращается в Украину, критической ситуации нет

Бедный: молодежь возвращается в Украину, критической ситуации нет

Дата публикации 29 мая 2026 13:44
Министр Матвей Бедный. Фото: Матвей Бедный/Facebook

Массового невозвращения молодежи в возрасте 18-22 лет после выезда за границу пока не фиксируют. После ослабления правил часть молодых украинцев воспользовалась возможностью выехать за пределы страны для обучения и получения нового опыта. В то же время многие из них возвращаются обратно в Украину.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Матвей Бедный во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

Правительство не фиксирует критического оттока молодежи за границу

По словам Бедного, новые правила пересечения границы для молодежи имеют целью не стимулирование эмиграции, а создание условий для обучения, получения опыта и поддержания связи с Украиной.

"Мы строим свободную, свободную страну и не строим новые железные занавесы", — заявил он.

Министр отметил, что значительное количество украинских студентов еще до изменений в правилах уже находилась за рубежом на учебе. Новые возможности пересечения границы, по его словам, позволяют молодежи поддерживать контакты с семьями и оставаться частью украинского общества.

Также Бедный прокомментировал опасения относительно возможного массового выезда молодых людей за пределы страны.

"Сразу начали выезжать молодые люди, которые долгое время не могли выехать, но они и возвращаются. Поэтому здесь нет катастрофической картины с выездом и с тем, чтобы они оставались там на постоянно", — подчеркнул министр.

Он добавил, что статистические данные по количеству выездов и возвращений могут быть предоставлены отдельно, однако пока правительство не видит критической тенденции относительно постоянного выезда молодежи за границу.

Как писали Новини.LIVE, во время часа вопросов к правительству стало известно, что за рубежом находятся 8 млн украинцев. Для их возвращения домой Украина может использовать опыт Швейцарии. Речь идет о средствах, которые будут выделять на дорогу домой и временную оплату аренды при возвращении на родину.

Также глава МИД рассказал, что уже скоро может заработать трибунал для РФ. Юридические дела уже почти завершены. Страны еще должны ратифицировать документы.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
