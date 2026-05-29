Бедный: молодежь возвращается в Украину, критической ситуации нет

Министр Матвей Бедный. Фото: Матвей Бедный/Facebook

Массового невозвращения молодежи в возрасте 18-22 лет после выезда за границу пока не фиксируют. После ослабления правил часть молодых украинцев воспользовалась возможностью выехать за пределы страны для обучения и получения нового опыта. В то же время многие из них возвращаются обратно в Украину.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Матвей Бедный во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

По словам Бедного, новые правила пересечения границы для молодежи имеют целью не стимулирование эмиграции, а создание условий для обучения, получения опыта и поддержания связи с Украиной.

"Мы строим свободную, свободную страну и не строим новые железные занавесы", — заявил он.

Министр отметил, что значительное количество украинских студентов еще до изменений в правилах уже находилась за рубежом на учебе. Новые возможности пересечения границы, по его словам, позволяют молодежи поддерживать контакты с семьями и оставаться частью украинского общества.

Также Бедный прокомментировал опасения относительно возможного массового выезда молодых людей за пределы страны.

"Сразу начали выезжать молодые люди, которые долгое время не могли выехать, но они и возвращаются. Поэтому здесь нет катастрофической картины с выездом и с тем, чтобы они оставались там на постоянно", — подчеркнул министр.

Он добавил, что статистические данные по количеству выездов и возвращений могут быть предоставлены отдельно, однако пока правительство не видит критической тенденции относительно постоянного выезда молодежи за границу.

Как писали Новини.LIVE, во время часа вопросов к правительству стало известно, что за рубежом находятся 8 млн украинцев. Для их возвращения домой Украина может использовать опыт Швейцарии. Речь идет о средствах, которые будут выделять на дорогу домой и временную оплату аренды при возвращении на родину.

Также глава МИД рассказал, что уже скоро может заработать трибунал для РФ. Юридические дела уже почти завершены. Страны еще должны ратифицировать документы.