Нацполіція викрила десятки каналів переправлення через кордон

Нацполіція заблокувала десятки спроб незаконного переправлення людей за межі України. Такі схеми діяли в кількох областях, а організатори мали можливість заробляти гроші.

Що відомо про схеми

Організатори таких схем переправляли людей як невеликими групами до 6 людей, так і пропонували індивідуальні "походи" за кордон. Маршрути та способи виїзду відрізнялися залежно від ситуації та можливостей, які пропонували посередники.

Вартість таких послуг була різною і залежала від складності маршруту. За інформацією правоохоронних органів, поїздки до Білорусі, Молдови, а також Румунії коштували від 3 000 євро до 20 000 євро.

Відомо, що у схемах брали участь особи з прикордонних регіонів України. Також, за кордон намагалися втекти особи, які мали певні проблеми. Зокрема, йдеться військовослужбовці, які самовільно залишили частини, колишніх ув’язнених та інших.

Під час розслідування працівники правоохоронних органів провели обшуки у фігурантів цієї справи. Особи, які причетні до злочину вже отримали повідомлення про підозру, тож далі триватимуть слідчі дії.

За попередніми даними, організатори незаконних схем переправлення чоловіків за кордон могли заробити понад 10 млн грн.

