Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нацполіція викрила десятки каналів переправлення через кордон

Нацполіція викрила десятки каналів переправлення через кордон

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 19:37
Нацполіція викрила десятки каналів переправлення через кордон
Незаконна схема перетину кордону. Фото: Нацполіція

Нацполіція заблокувала десятки спроб незаконного переправлення людей за межі України. Такі схеми діяли в кількох областях, а організатори мали можливість заробляти гроші.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Новини.LIVE.

Що відомо про схеми

Організатори таких схем переправляли людей як невеликими групами до 6 людей, так і пропонували індивідуальні "походи" за кордон. Маршрути та  способи виїзду відрізнялися залежно від ситуації та можливостей, які пропонували посередники.

Вартість таких послуг була різною і залежала від складності маршруту. За інформацією правоохоронних органів, поїздки до Білорусі, Молдови, а також Румунії коштували від 3 000 євро до 20 000 євро. 

Затримання причеьнтх до схеми незаконного перетину кордону
Затримання причетних до схеми. Фото: Нацполіція

Відомо, що у схемах брали участь особи з прикордонних регіонів України. Також, за кордон намагалися втекти особи, які мали певні проблеми. Зокрема, йдеться військовослужбовці, які самовільно залишили частини, колишніх ув’язнених та інших.

Читайте також:
Поліція викрила схему незаконного перетину кордону
Викриття схеми перетину кордону. Фото: Нацполіція

Під час розслідування працівники правоохоронних органів провели обшуки у фігурантів цієї справи. Особи, які причетні до злочину вже отримали повідомлення про підозру, тож далі триватимуть слідчі дії.

Викриття схеми перетину кордону
Викриття схеми перетину кордону. Фото: Скріншот

За попередніми даними, організатори незаконних схем переправлення чоловіків за кордон могли заробити понад 10 млн грн. 

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Служба безпеки України затримала коригувальника атак Росії по Полтаві. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також у Львові працівник поліції та військовий ТЦК вимагали хабар. Суд призначив працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

кордон Нацполіція перетин кордону
Варуха Володимир - редактор
Автор:
Варуха Володимир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації