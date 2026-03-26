НАТО готовится к российским ударам по энергетике

Дата публикации 26 марта 2026 15:40
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

НАТО готовится к тому, что РФ может нанести удары по энергетической инфраструктуре. В случае нападения на Североатлантический альянс такие объекты станут главными целями. В ежегодном отчете Генсека НАТО Марка Рютте за 2025 год указано, что на фоне возможных обстрелов Альянс усиливает подготовку в этом направлении.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на "Радіо Свобода".

НАТО рассматривает возможные удары РФ по энергетике

Сегодня, 26 марта, Марк Рютте представил годовой отчет с основными выводами и достижениями за прошлый год. В документе говорится, что НАТО "определяет уроки, извлеченные из Украины". Альянс работает над усилением обучения, тренировок и координации по защите энергетической инфраструктуры.

"Военная агрессия России против Украины продемонстрировала, что энергетика, вероятно, также станет одной из главных целей в случае любой атаки против НАТО", — говорится в отчете.

В документе также указано, что Россия является самой большой угрозой безопасности и миру. Кроме того, Москва является риском для стабильности в евроатлантическом регионе. В отчете говорится и о том, что Кремль "продолжил испытывать альянс, действуя все безрассуднее". В частности речь идет о нарушении воздушного пространства, диверсии и кибердеятельности РФ.

В документе также отмечается, что Альянс должен продолжить поддержку Украины, которая нужна ей для защиты от РФ сегодня. В то же время НАТО также поможет Киеву быть готовым сдерживать любую будущую агрессию.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Разговор должностных лиц прошел в Великобритании. Среди прочего речь шла об усилении украинской ПВО.

Также Марк Рютте высказался относительно войны в Иране. Он предположил, что это может ударить по способности Тегерана поддерживать Москву в войне против Украины. Генсек НАТО отметил, что помощь Ирана была значительной.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
