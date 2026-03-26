НАТО готується до російських ударів по енергетиці

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

НАТО готується до того, що РФ може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі. У разі нападу на Північноатлантичний альянс такі об'єкти стануть головними цілями. У щорічному звіті Генсека НАТО Марка Рютте за 2025 рік вказано, що на тлі можливих обстрілів Альянс посилює підготовку у цьому напрямку.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на "Радіо Свобода".

Сьогодні, 26 березня, Марк Рютте представив річний звіт з основними висновками та досягненнями за минулий рік. У документі йдеться, що НАТО "визначає уроки, винесені з України". Альянс працює над посиленням навчання, тренувань та координації щодо захисту енергетичної інфраструктури.

"Воєнна агресія Росії проти України продемонструвала, що енергетика, ймовірно, також стане однією з головних цілей у разі будь-якої атаки проти НАТО", — йдеться в звіті.

У документі також зазначено, що Росія є найбільшою загрозою безпеці та миру. Крім того, Москва є ризиком для стабільності в євроатлантичному регіоні. У звіті йдеться й про те, що Кремль "продовжив випробовувати альянс, діючи дедалі безрозсудніше". Зокрема йдеться про порушення повітряного простору, диверсії та кібердіяльність РФ.

У документі також зазначається, що Альянс має продовжити підтримку України, яка потрібна їй для захисту від РФ сьогодні. Водночас НАТО також допоможе Києву бути готовим стримувати будь-яку майбутню агресію.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генсеком НАТО Марком Рютте. Розмова посадовців пройшла у Великій Британії. Серед іншого йшлося про посилення української ППО.

Також Марк Рютте висловився щодо війни в Ірані. Він припустив, що це може вдарити по спроможності Тегерану підтримувати Москву у війні проти України. Генсек НАТО зазначив, що допомога Ірану була значною.