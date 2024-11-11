Победа Трампа — когда в Украине завершится война

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Следующие несколько месяцев будут решающими для Украины в контексте войны. Украинские власти опасаются, что скорое завершение войны, которое обещает новоизбранный президент США Дональд Трамп, может предусматривать сильные уступки со стороны Киева.

Об этом сообщает издание Reuters в понедельник, 11 ноября.

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Издание со ссылкой на украинские источники отмечает, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США Киев начал пытаться занять сильную позицию для потенциальных переговоров с Россией. В том числе это касается получения большего количества оружия.

Украинский чиновник заявил, что следующие четыре-пять месяцев станут решающими для Украины. Ведь Трамп, который уже в январе 2025 года официально займет пост президента США, сказал, что быстро закончит войну, однако пока неизвестно, как именно.

"Эта зима является критической точкой... Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, исходные позиции", — сказал чиновник в интервью для Reuters.

По данным источника, в Украине ждут, кого именно Трамп выберет на высшие должности в сфере безопасности и обороны, чтобы понять, как будет формироваться политика в отношении нашей страны.

Отмечается, что новоизбранный президент исключил кандидатуру экс-госсекретаря Майка Помпео, которого в Киеве считают проукраинским.

Источник также добавил, что в Киеве разочарованы администрацией действующего президента США Джо Байдена и не ожидают, что он сделает что-то существенное до конца своего срока, например, снимет ограничения на удары вглубь России.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что быстрое завершение войны Трампом будет означать большие уступки со стороны Украины.

"Если это будет просто быстро, это будет означать потери для Украины. Я просто пока не понимаю, как это может быть по-другому. Возможно, мы чего-то не знаем, не видим", — сказал глава государства.

Представитель Киева заявил, что после победы Трампа "менее вероятно", что Украина получит приглашение в НАТО, и признал, что существует риск того, что Трамп сократит объемы помощи.

Напомним, в Associated Press писали о том, что первую неделю своей работы новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует усадить Россию и Украину за стол переговоров.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Трамп имеет план по завершению войны в Украине. Он может предусматривать размещение войск Великобритании вдоль линии разграничения.

Также в СМИ была информация о том, что Трамп провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Ключевой темой стала война в Украине.

Однако пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков эту информацию опроверг.