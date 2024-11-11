Перемога Трампа — коли в Україні завершиться війна

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Наступні кілька місяців будуть вирішальними для України в контексті війни. Українська влада побоюється, що швидке завершення війни, яке обіцяє новообраний президент США Дональд Трамп, може передбачати сильні поступки з боку Києва.

Про це повідомляє видання Reuters у понеділок, 11 листопада.

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Видання із посиланням на українські джерела зазначає, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США Київ почав намагатися зайняти сильну позицію для потенційних переговорів із Росією. У тому числі це стосується отримання більшої кількості зброї.

Український чиновник заявив, що наступні чотири-п'ять місяців стануть вирішальними для України. Адже Трамп, який уже в січні 2025 року офіційно обійме посаду президента США, сказав, що швидко закінчить війну, проте наразі невідомо, як саме.

"Ця зима є критичною точкою... Я сподіваюся, що війна добігає кінця. Зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах, вихідні позиції", — сказав посадовець в інтерв'ю для Reuters.

За даними джерела, в Україні чекають, кого саме Трамп обере на вищі посади у сфері безпеки та оборони, аби зрозуміти, як буде формуватися політика щодо нашої країни.

Зазначається, що новообраний президент виключив кандидатуру ексдержсекретаря Майка Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським.

Джерело також додало, що в Києві розчаровані адміністрацією чинного президента США Джо Байдена і не очікують, що він зробить щось суттєве до кінця свого терміну, наприклад, зніме обмеження на удари вглиб Росії.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що швидке завершення війни Трампом означатиме великі поступки зі сторони України.

"Якщо це буде просто швидко, це означатиме втрати для України. Я просто поки що не розумію, як це може бути по-іншому. Можливо, ми чогось не знаємо, не бачимо", — сказав глава держави.

Представник Києва заявив, що після перемоги Трампа "менш імовірно", що Україна отримає запрошення до НАТО, і визнав, що існує ризик того, що Трамп скоротить обсяги допомоги.

Нагадаємо, в Associated Press писали про те, що перший тиждень своєї роботи новообраний президент США Дональд Трамп планує посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

Раніше видання The Telegraph повідомляла, що Трамп має план щодо завершення війни в України. Він може передбачати розміщення військ Великої Британії вздовж лінії розмежування.

Також у ЗМІ ширилися інформація про те, що Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. Ключовою темою стала війна в Україні.

Проте прессекретар лідера Росії Дмитро Пєсков цю інформацію спростував.