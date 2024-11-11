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Союзники мають план проти скорочення Трампом допомоги Україні

11 листопада 2024 08:56
Ольга Антоновська - редактор
Британія та Франція планують завадити Трампу скоротити допомогу Україні
Дональд Трамп. Фото: Associated Press
Ольга Антоновська - редактор

Британія та Франція хочуть завадити планам Дональда Трампа щодо скорочення допомоги Україні. Новообраний президент США вже неодноразово натякав на це.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомляє The Telegraph.

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Розмова прем'єр-міністра Британії та президента Франції

За інформацією видання, 11 листопада прем'єр-міністр Британії Кір Стармер планує зустрітись з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони хочуть обговорити те, як вплинути на нинішнього президента Америки Джо Байдена, аби той дозволив Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб території РФ.

"В Лондоні сподіваються, що містер Байден нарешті дасть схвалення, якого Київ домагався місяцями, намагаючись забезпечити його зовнішньополітичну спадщину", — інформують у виданні.

Зазначається, що Трамп ще під час президентської кампанії говорив про припинення війни в Україні "в перший день". Це викликало побоювання, що він змусить Київ змиритися з окупацією певних територій.

"Ми дуже хочемо бути впевнені, що зможемо максимально ефективно використовувати час до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкласти все до наступної адміністрації", — сказало одне із джерел видання.

Також припустили, що Байден "відкриє крани", передавши Києву додаткову фінансову допомогу за кілька тижнів до того, як залишить Білий дім.

Крім того, під час зустрічі прем'єр-міністр Британії та президент Франції обговорять вплив майбутнього президентства Трампа на Близький Схід і можливість торгової війни з Європою.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. До цього дзвінка приєднався й Ілон Маск.

Дональд Трамп після перемоги на виборах президента США хоче залучити до команди національної безпеки знайомих осіб. Він не планує залишати колишніх генералів.

Дональд Трамп Великобританія допомога Франція військова допомога США

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16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

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