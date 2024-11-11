Британия и Франция планируют помешать Трампу сократить помощь Украине

Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Британия и Франция хотят помешать планам Дональда Трампа по сокращению помощи Украине. Новоизбранный президент США уже не раз намекал на это.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает The Telegraph.

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Встреча премьер-министра Британии и президента Франции

По информации издания, 11 ноября премьер-министр Британии Кир Стармер планирует встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они хотят обсудить, как повлиять на нынешнего президента Америки Джо Байдена, чтобы тот позволил Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ.

"В Лондоне надеются, что мистер Байден наконец-то даст одобрение, которое Киев добивался месяцами, пытаясь обеспечить его внешнеполитическое наследие", — информируют в издании.

Трамп еще во время президентской кампании говорил о прекращении войны в Украине "в первый день". Это вызывало опасение, что он заставит Киев смириться с оккупацией определенных территорий.

"Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января (когда Трамп станет президентом США), а не просто отложить все в следующую администрацию", — сказал один из источников издания.

Предположили, что Байден "откроет краны", передав Киеву дополнительную финансовую помощь за несколько недель до того, как покинет Белый дом.

Кроме того, во время встречи премьер-министр Британии и президент Франции обсудят влияние предстоящего президентства Трампа на Ближний Восток и возможность торговой войны с Европой.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. К этому звонку присоединился и Илон Маск.

Дональд Трамп после победы на выборах президента США хочет привлечь в команду национальной безопасности знакомых. Он не планирует покидать бывших генералов.