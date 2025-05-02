Покушение на Стерненко — нападавшей объявили подозрение

Волонтер Сергей Стерненко. Фото: facebook/sternenko

Нападающей на украинского волонтера и общественного активиста Сергея Стерненко объявили подозрение. Сегодня, 2 мая, суд Киева будет избирать подозреваемой меру пресечения.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Подозрение нападающей на Сергея Стерненко

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданке сообщено о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что 2 мая Шевченковский районный суд Киева будет избирать нападающей меру пресечения.

Что известно о покушении на Стерненко

Напомним, 1 мая, на волонтера Сергея Стерненко совершили покушение. Об этом рассказал сам волонтер.

Как известно, убийство активиста предотвратила СБУ. Правоохранители задержали нападавшую, которая стреляла в Стерненко из огнестрельного оружия.

После этого его прооперировали. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Сергей Стерненко считает, что к этому нападению причастны россияне, ведь он делает большие сборы на дроны для военных.