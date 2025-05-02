Замах на Стерненка — нападниці оголосили підозру

Волонтер Сергій Стерненко. Фото: facebook/sternenko

Жінці, яка напала на українського волонтера та громадського активіста Сергія Стерненка, оголосили підозру. Сьогодні, 2 травня, суд Києва обиратиме підозрюваній запобіжний захід.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Підозра нападниці на Сергія Стерненка

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", — розповіли в Офісі генпрокурора.

Там додали, що 2 травня Шевченківський районний суд Києва обиратиме нападниці запобіжний захід.

Що відомо про замах на Стерненка

Нагадаємо, що 1 травня на волонтера Сергія Стерненка скоїли замах. Про це розповів сам волонтер.

Як відомо, вбивству активіста запобігла СБУ. Правоохоронці затримали нападницю, яка стріляла в Стерненка з вогнепальної зброї.

Після цього його прооперували. На щастя, його життю нічого не загрожує.

Сергій Стерненко вважає, що до цього нападу причетні росіяни, адже він робить великі збори на дрони для військових.