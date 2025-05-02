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Нападниці на Стерненка оголосили підозру — деталі від ОГП

2 травня 2025 13:22
Карина Приходько - Редактор
Замах на Стерненка — нападниці оголосили підозру
Волонтер Сергій Стерненко. Фото: facebook/sternenko
Карина Приходько - Редактор

Жінці, яка напала на українського волонтера та громадського активіста Сергія Стерненка, оголосили підозру. Сьогодні, 2 травня, суд Києва обиратиме підозрюваній запобіжний захід.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

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"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", — розповіли  в Офісі генпрокурора.

Там додали, що 2 травня Шевченківський районний суд Києва обиратиме нападниці запобіжний захід. 

Що відомо про замах на Стерненка

Нагадаємо, що 1 травня на волонтера Сергія Стерненка скоїли замах. Про це розповів сам волонтер.

Як відомо, вбивству активіста запобігла СБУ. Правоохоронці затримали нападницю, яка стріляла в Стерненка з вогнепальної зброї. 

Після цього його прооперували. На щастя, його життю нічого не загрожує.  

Сергій Стерненко вважає, що до цього нападу причетні росіяни, адже він робить великі збори на дрони для військових. 

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