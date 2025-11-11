Сенат США принял закон, чтобы избежать шатдауна - что известно

Сенатор США Берни Сандерс показывает на плакат, посвященный шатдауну. Фото иллюстративное: Reuters

Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект, который позволяет возобновить работу правительства. Документ передали в Палату представителей, где его могут рассмотреть уже в ближайшие дни.

Об этом сообщили Reuters.

Законопроект получил поддержку большинства сенаторов - 60 голосов "за" при 40 "против". За документ проголосовала преимущественно Республиканская партия, а также восемь демократов, которые ранее пытались связать финансирование правительства с продолжением медицинских субсидий. Хотя соглашение и содержит пункт о голосовании по этим субсидиям в декабре, оно не гарантирует продолжения программы. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение о возобновлении работы правительства "очень хорошим".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что намерен вынести документ на голосование уже в ближайшее время, после чего его может подписать Дональд Трамп. Закон также продлевает финансирование программы продовольственных субсидий SNAP до 30 сентября следующего года, что позволит избежать сбоев в выплатах даже в случае повторного правительственного кризиса.

Соглашение, которое подписали всего через неделю после победы демократов на выборах в Нью-Джерси и Вирджинии и избрания демократического социалиста мэром Нью-Йорка, вызвало недовольство в демократической партии — ведь нет уверенности, что контролируемый республиканцами Конгресс поддержит продолжение медицинских субсидий.

Напомним, что Сенат США принял решение о возобновлении работы правительства после 40-дневного шатдауна, поставив точку в затяжном финансовом кризисе.

