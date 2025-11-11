Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Самый долгий шатдаун в истории — в США приняли соглашение

Самый долгий шатдаун в истории — в США приняли соглашение

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 08:36
обновлено: 08:58
Сенат США принял закон, чтобы избежать шатдауна - что известно
Сенатор США Берни Сандерс показывает на плакат, посвященный шатдауну. Фото иллюстративное: Reuters

Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект, который позволяет возобновить работу правительства. Документ передали в Палату представителей, где его могут рассмотреть уже в ближайшие дни.

Об этом сообщили Reuters.

Реклама
Читайте также:

Сенат США принял законопроект о завершении шатдауна

Законопроект получил поддержку большинства сенаторов - 60 голосов "за" при 40 "против". За документ проголосовала преимущественно Республиканская партия, а также восемь демократов, которые ранее пытались связать финансирование правительства с продолжением медицинских субсидий. Хотя соглашение и содержит пункт о голосовании по этим субсидиям в декабре, оно не гарантирует продолжения программы. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение о возобновлении работы правительства "очень хорошим".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что намерен вынести документ на голосование уже в ближайшее время, после чего его может подписать Дональд Трамп. Закон также продлевает финансирование программы продовольственных субсидий SNAP до 30 сентября следующего года, что позволит избежать сбоев в выплатах даже в случае повторного правительственного кризиса.

Соглашение, которое подписали всего через неделю после победы демократов на выборах в Нью-Джерси и Вирджинии и избрания демократического социалиста мэром Нью-Йорка, вызвало недовольство в демократической партии — ведь нет уверенности, что контролируемый республиканцами Конгресс поддержит продолжение медицинских субсидий.

Напомним, что Сенат США принял решение о возобновлении работы правительства после 40-дневного шатдауна, поставив точку в затяжном финансовом кризисе.

Ранее мы также информировали, что народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил о заинтересованности США расследованием НАБУ по делу о коррупционных схемах в энергетике, связанных с отмыванием средств через американские банки.

США Республиканская партия правительство Демократическая партия Сенат
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации