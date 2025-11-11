Відео
Найдовший шатдаун в історії — у США ухвалили довгоочікувану угоду

Найдовший шатдаун в історії — у США ухвалили довгоочікувану угоду

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 08:36
Оновлено: 08:58
Сенат США ухвалив закон, щоб уникнути шатдауну — що відомо
Сенатор США Берні Сандерс показує на плакат, присвячений шатдауну. Фото ілюстративне: Reuters

Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроєкт, який дозволяє відновити роботу уряду. Документ передали до Палати представників, де його можуть розглянути вже найближчими днями.

Про це повідомили Reuters.

Читайте також:

Сенат США ухвалив законопроєкт про завершення шатдауну

Законопроєкт отримав підтримку більшості сенаторів — 60 голосів "за" при 40 "проти". За документ проголосувала переважно Республіканська партія, а також вісім демократів, які раніше намагалися пов’язати фінансування уряду з продовженням медичних субсидій. Хоча угода і містить пункт про голосування щодо цих субсидій у грудні, вона не гарантує продовження програми. Президент США Дональд Трамп назвав угоду про відновлення роботи уряду "дуже хорошою".

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що має намір винести документ на голосування вже найближчим часом, після чого його може підписати Дональд Трамп. Закон також продовжує фінансування програми продовольчих субсидій SNAP до 30 вересня наступного року, що дозволить уникнути збоїв у виплатах навіть у разі повторної урядової кризи.

Угода, яку підписали всього через тиждень після перемоги демократів на виборах у Нью-Джерсі та Вірджинії й обрання демократичного соціаліста мером Нью-Йорка, спричинила невдоволення в демократичній партії — адже немає впевненості, що контрольований республіканцями Конгрес підтримає продовження медичних субсидій.

Нагадаємо, що Сенат США ухвалив рішення про відновлення роботи уряду після 40-денного шатдауну, поставивши крапку в затяжній фінансовій кризі.

Раніше ми також інформували, що народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив про зацікавлення США розслідуванням НАБУ у справі про корупційні схеми в енергетиці, пов’язані з відмиванням коштів через американські банки.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
