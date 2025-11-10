Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сенат США проголосував за фінансування уряду — шатдауну кінець

Сенат США проголосував за фінансування уряду — шатдауну кінець

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 07:49
Оновлено: 08:06
Шатдаун у США закінчується — Сенат проголосував за фінансування
Сенат США. Фото: Lawrence Jackson

Сенат США ввечері, 9 листопада, проголосував за відновлення роботи уряду. Він не працював упродовж 40 днів. 

Про це стало відомо в трансляції голосування в Сенаті.

Реклама
Читайте також:

Відновлення роботи уряду США

Ввечері 9 листопада під час голосування набралося мінімально 60 необхідних голосів за закон про державне фінансування США. Це було необхідним, аби відновити роботу уряду.

Відомо, що раніше Сенат 13 разів не міг погодити законопроєкт, оскільки Демократична партія блокувала голосування. Вона вимагала збільшення субсидій на охорону здоров'я. Наступний крок — затвердження проєкту Палатою представників. 

Водночас CNN повідомляє, що президент США Дональд Трамп заявив про завершення шатдауну. За його словами, Сенат досягнув двопартійної угоди про фінансування уряду до 30 січня. Крім того, було призначення голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування. 

"Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро", — сказав американський лідер під час спілкування з журналістами. 

Також видання повідомляє, що згідно з ухваленою угодою скасують рішення Трампа про звільнення федеральних службовців. Водночас буде положення, яке запобігатиме подібним діям у майбутньому. Крім того, їм виплатять компенсацію за час призупинення роботи.

Помічний Республіканської партії у коментарі CNN сказав, що Сенат проголосує за угоду в період з 20:30 до 21:00 за східним часом. 

Нагадаємо, шатдаун у США триває з 1 жовтня — вже 40 днів. Він став найдовшим в історії країни. 

Через це в Америці скасували понад 1000 авіарейсів. В аеропортах були великі черги на перевірку безпеки. 

Крім того, США призупинили поставки союзникам по НАТО і Україні через шатдаун. Загальна сума складає 5 мільярдів доларів.

США Дональд Трамп уряд фінанси бюджет Сенат
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації