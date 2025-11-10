Шатдаун у США закінчується — Сенат проголосував за фінансування

Сенат США. Фото: Lawrence Jackson

Сенат США ввечері, 9 листопада, проголосував за відновлення роботи уряду. Він не працював упродовж 40 днів.

Про це стало відомо в трансляції голосування в Сенаті.

Реклама

Читайте також:

Відновлення роботи уряду США

Ввечері 9 листопада під час голосування набралося мінімально 60 необхідних голосів за закон про державне фінансування США. Це було необхідним, аби відновити роботу уряду.

Відомо, що раніше Сенат 13 разів не міг погодити законопроєкт, оскільки Демократична партія блокувала голосування. Вона вимагала збільшення субсидій на охорону здоров'я. Наступний крок — затвердження проєкту Палатою представників.

Водночас CNN повідомляє, що президент США Дональд Трамп заявив про завершення шатдауну. За його словами, Сенат досягнув двопартійної угоди про фінансування уряду до 30 січня. Крім того, було призначення голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування.

"Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро", — сказав американський лідер під час спілкування з журналістами.

Також видання повідомляє, що згідно з ухваленою угодою скасують рішення Трампа про звільнення федеральних службовців. Водночас буде положення, яке запобігатиме подібним діям у майбутньому. Крім того, їм виплатять компенсацію за час призупинення роботи.

Помічний Республіканської партії у коментарі CNN сказав, що Сенат проголосує за угоду в період з 20:30 до 21:00 за східним часом.

Нагадаємо, шатдаун у США триває з 1 жовтня — вже 40 днів. Він став найдовшим в історії країни.

Через це в Америці скасували понад 1000 авіарейсів. В аеропортах були великі черги на перевірку безпеки.

Крім того, США призупинили поставки союзникам по НАТО і Україні через шатдаун. Загальна сума складає 5 мільярдів доларів.