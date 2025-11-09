Відео
Шатдаун у США — скасовано тисячу авіарейсів

Шатдаун у США — скасовано тисячу авіарейсів

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 09:25
Оновлено: 09:51
Тисячу авіарейсів скасували у США — яка причина
Аеропорт у США. Фото: REUTERS/Tim Evans

Американські авіакомпанії скасували понад 1000 рейсів через припинення роботи уряду США. Наступного тижня очікується скасування ще більшої кількості авіарейсів.

Про це пише Associated Press.

Скасування авіарейсів у США

Видання повідомляє, що наступного тижня планують скасувати ще більше авіарейсів через наказ Федерального управління цивільної авіації (FAA). Це розпорядження прийнято у відповідь на те, що авіадиспетчери, яким не виплачували зарплату майже місяць через затягування карантину, все частіше звільняються з роботи.

Зазначається, що тисяча скасованих рейсів становлять 10% від усієї авіації у США. У матеріалі йдеться, якщо шатдаун триватиме і в листопаді, FAA скорочуватиме ще 5% внутрішніх авіарейсів кожного тижня. Найбільш критичною ситуація стане під час святкування Дня подяки, адже тоді піковий попит на перельоти. 

Як відомо, через таку ситуацію пасажири стикаються зі скасуванням рейсів в останню хвилину, а в аеропортах утворюються величезні черги на перевірку безпеки. 

Цими вихідними авіакомпанії очікують перебої у роботі, однак кажуть, що міжнародні рейси від цього не постраждають. 

"Якщо локдаун триватиме довше, ще більше диспетчерів звільняться через відсутність уже другої поспіль зарплати. Тому кількість скасованих рейсів може зрости з 10% до 15% і навіть до 20%", — сказав міністр транспорту США Шон Даффі.

Нагадаємо, 1 жовтня уряд США припинив роботу. Конгрес не встиг ухвалити тимчасове фінансування, що стало причиною шатдауну. 

Також ми писали, що 5 листопада на виборах у США демократична партія виграла одразу три ключові перегони — у Нью-Йорку, Вірджинії та Нью-Джерсі. Дональд Трамп погрожує скороченням фінансування.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
