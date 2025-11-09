Тысячу авиарейсов отменили в США — какая причина

Шатдаун в США — отменена тысяча авиарейсов
Американские авиакомпании отменили более 1000 рейсов из-за приостановки работы правительства США. На следующей неделе ожидается отмена еще большего количества авиарейсов.
Отмена авиарейсов в США
Издание сообщает, что на следующей неделе планируют отменить еще больше авиарейсов из-за приказа Федерального управления гражданской авиации (FAA). Это распоряжение принято в ответ на то, что авиадиспетчеры, которым не выплачивали зарплату почти месяц из-за затягивания карантина, все чаще увольняются с работы.
Отмечается, что тысяча отмененных рейсов составляет 10% от всей авиации в США. В материале говорится, если шатдаун продлится и в ноябре, FAA будет сокращать еще 5% внутренних авиарейсов каждую неделю. Наиболее критическая ситуация станет во время празднования Дня благодарения, ведь тогда пиковый спрос на перелеты.
Как известно, из-за такой ситуации пассажиры сталкиваются с отменой рейсов в последнюю минуту, а в аэропортах образуются огромные очереди на проверку безопасности.
В эти выходные авиакомпании ожидают перебои в работе, однако говорят, что международные рейсы от этого не пострадают.
"Если локдаун продлится дольше, еще больше диспетчеров уволится из-за отсутствия уже второй подряд зарплаты. Поэтому количество отмененных рейсов может вырасти с 10% до 15% и даже до 20%", — сказал министр транспорта США Шон Даффи.
Напомним, 1 октября правительство США прекратило работу. Конгресс не успел принять временное финансирование, что стало причиной шатдауна.
