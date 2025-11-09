Тысячу авиарейсов отменили в США — какая причина

Аэропорт в США. Фото: REUTERS/Tim Evans

Американские авиакомпании отменили более 1000 рейсов из-за приостановки работы правительства США. На следующей неделе ожидается отмена еще большего количества авиарейсов.

Отмена авиарейсов в США

Издание сообщает, что на следующей неделе планируют отменить еще больше авиарейсов из-за приказа Федерального управления гражданской авиации (FAA). Это распоряжение принято в ответ на то, что авиадиспетчеры, которым не выплачивали зарплату почти месяц из-за затягивания карантина, все чаще увольняются с работы.

Отмечается, что тысяча отмененных рейсов составляет 10% от всей авиации в США. В материале говорится, если шатдаун продлится и в ноябре, FAA будет сокращать еще 5% внутренних авиарейсов каждую неделю. Наиболее критическая ситуация станет во время празднования Дня благодарения, ведь тогда пиковый спрос на перелеты.

Как известно, из-за такой ситуации пассажиры сталкиваются с отменой рейсов в последнюю минуту, а в аэропортах образуются огромные очереди на проверку безопасности.

В эти выходные авиакомпании ожидают перебои в работе, однако говорят, что международные рейсы от этого не пострадают.

"Если локдаун продлится дольше, еще больше диспетчеров уволится из-за отсутствия уже второй подряд зарплаты. Поэтому количество отмененных рейсов может вырасти с 10% до 15% и даже до 20%", — сказал министр транспорта США Шон Даффи.

Напомним, 1 октября правительство США прекратило работу. Конгресс не успел принять временное финансирование, что стало причиной шатдауна.

Также мы писали, что 5 ноября на выборах в США демократическая партия выиграла сразу три ключевые гонки — в Нью-Йорке, Вирджинии и Нью-Джерси. Дональд Трамп угрожает сокращением финансирования.