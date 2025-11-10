Шатдаун в США заканчивается — Сенат проголосовал за финансирование

Сенат США. Фото: Lawrence Jackson

Сенат США вечером, 9 ноября, проголосовал за возобновление работы правительства. Оно не работало на протяжении 40 дней.

Об этом стало известно в трансляции голосования в Сенате.

Возобновление работы правительства США

Вечером 9 ноября во время голосования набралось минимально 60 необходимых голосов за закон о государственном финансировании США. Это было необходимо, чтобы возобновить работу правительства.

Известно, что ранее Сенат 13 раз не мог согласовать законопроект, поскольку Демократическая партия блокировала голосование. Она требовала увеличения субсидий на здравоохранение. Следующий шаг — утверждение проекта Палатой представителей.

В то же время CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп заявил о завершении шатдауна. По его словам, Сенат достиг двухпартийного соглашения о финансировании правительства до 30 января. Кроме того, было назначено голосование по законопроекту о доступном медицинском обслуживании.

"Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро", — сказал американский лидер во время общения с журналистами.

Также издание сообщает, что согласно принятому соглашению отменят решение Трампа об увольнении федеральных служащих. В то же время будет положение, которое предотвратит подобные действия в будущем. Кроме того, им выплатят компенсацию за время приостановления работы.

Представитель Республиканской партии в комментарии CNN сказал, что Сенат проголосует за соглашение в период с 20:30 до 21:00 по восточному времени.

Напомним, шатдаун в США продолжается с 1 октября — уже 40 дней. Он стал самым длинным в истории страны.

Из-за этого в Америке отменили более 1000 авиарейсов. В аэропортах были большие очереди на проверку безопасности.

Кроме того, США приостановили поставки союзникам по НАТО и Украине из-за шатдауна. Общая сумма составляет 5 миллиардов долларов.