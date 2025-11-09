Видео
Україна
Видео

США приостановили поставки союзникам по НАТО и Украине, — СМИ

Дата публикации 9 ноября 2025 16:23
обновлено: 16:23
США приостановили поставки оружия НАТО и Украине — в чем причина
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Соединенные Штаты Америки приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО и Украине. Причиной является шатдаун.

Об этом сообщает Axios в воскресенье, 9 ноября.

Читайте также:

Поставки оружия США

Источники издания в Государственном департаменте сообщили, что остановка касается ракет AMRAAM, боевых систем Aegis, HIMARS для Дании, Хорватии и Польши. Общая сумма составляет 5 миллиардов долларов.

"Это на самом деле очень вредит как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, которая не позволяет им фактически поставлять многие из этих критически важных возможностей за границу", — говорит высокопоставленный чиновник Госдепа.

Продажа оружия союзникам по НАТО часто перечисляется для помощи Украине.

Чиновник отметил, что среди незавершенных сделок есть как прямые поставки вооружения от правительства США союзникам по НАТО, так и лицензии для частных американских оборонных компаний на экспорт оружия.

Напомним, недавно Испания присоединилась к программе PURL по закупке оружия США для Украины.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что уже шесть стран профинансировали инициативу PURL.

США НАТО оружие Украина поставки
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
