Испания присоединилась к инициативе PURL по закупке оружия для Украины

Испания присоединилась к инициативе PURL — заявление премьера
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна присоединилась к инициативе PURL. Речь идет о программе по закупке оружия Соединенных Штатов Америки для Украины.
Об этом Педро Санчес сказал журналистам в четверг, 23 октября.
Испания присоединилась к инициативе PURL
Санчес отметил, что решение о присоединении к PURL приняли после некоторых колебаний правительства Испании, а также на фоне напряженности между Вашингтоном и Мадридом.
"Мы планировали присоединиться к программе НАТО, запущенной две-три недели назад. Мы изучали возможные совместные закупки в течение этих недель, с тех пор как НАТО начало инициативу. Мы надежная страна, которая выполняет обязательства", — сказал он.
Напряженность между США и Испанией
Известно, что лидер США Дональд Трамп давно критикует Испанию за отсутствие прогресса по увеличению военных расходов в рамках обязательств НАТО.
Перед саммитом Евросоюза глава Белого дома назвал Испанию "некомандным игроком". Кроме того, Трамп предложил исключить страну из НАТО.
В ответ Санчес подчеркнул, что с начала его каденции страна увеличила оборонный бюджет. По его словам, предыдущее правительство не придерживалось обязательств перед НАТО.
Напомним, 23 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Санчесом. Стороны обсудили поддержку Украины.
Ранее стало известно, что Трамп рассматривает введение торговых санкций против Испании.
Читайте Новини.LIVE!