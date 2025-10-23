Испания присоединилась к инициативе PURL по закупке оружия для Украины

Педро Санчес. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна присоединилась к инициативе PURL. Речь идет о программе по закупке оружия Соединенных Штатов Америки для Украины.

Об этом Педро Санчес сказал журналистам в четверг, 23 октября.

Испания присоединилась к инициативе PURL

Санчес отметил, что решение о присоединении к PURL приняли после некоторых колебаний правительства Испании, а также на фоне напряженности между Вашингтоном и Мадридом.

"Мы планировали присоединиться к программе НАТО, запущенной две-три недели назад. Мы изучали возможные совместные закупки в течение этих недель, с тех пор как НАТО начало инициативу. Мы надежная страна, которая выполняет обязательства", — сказал он.

Напряженность между США и Испанией

Известно, что лидер США Дональд Трамп давно критикует Испанию за отсутствие прогресса по увеличению военных расходов в рамках обязательств НАТО.

Перед саммитом Евросоюза глава Белого дома назвал Испанию "некомандным игроком". Кроме того, Трамп предложил исключить страну из НАТО.

В ответ Санчес подчеркнул, что с начала его каденции страна увеличила оборонный бюджет. По его словам, предыдущее правительство не придерживалось обязательств перед НАТО.

Напомним, 23 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Санчесом. Стороны обсудили поддержку Украины.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает введение торговых санкций против Испании.