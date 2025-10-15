Видео
Главная Новости дня Трамп пригрозил Испании "наказанием" пошлинами — какая причина

Трамп пригрозил Испании "наказанием" пошлинами — какая причина

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 12:58
Трамп угрожает Испании пошлинами — не увеличила расходы на оборону
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп рассматривает введение торговых санкций против Испании. Это связано с тем, что страна не увеличила расходы на оборону до 5%.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Угрозы Трампа Испании

"Я очень недоволен Испанией. Они единственная страна, которая не повысила свой показатель до 5%... поэтому я недоволен Испанией", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, поступок является "очень плохим для НАТО" и "невероятно неуважительным", поэтому он думает о том, чтобы наложить на страну торговые наказания.

"Я думал о том, чтобы наложить на них торговые наказания через тарифы из-за того, что они сделали, и я думаю, что могу это сделать", — добавил американский лидер.

Отмечается, что Дональд Трамп неоднократно призывал членов НАТО тратить больше на собственную оборону и ставил под сомнение готовность США помогать членам Альянса, которые тратят недостаточно. Кроме того, на прошлой неделе во время встречи с президентом Финляндии, он призвал НАТО рассмотреть возможность исключения Испании из Альянса из-за ее отказа согласиться на новое обязательство.

По данным издания, члены НАТО утверждают, что их обязательство по расходам в размере 2% ВВП "больше не является достаточным", ведь есть большая угроза, которую представляет Россия после начала полномасштабной войны в Украине.

В то же время министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль заявил, что его страна является надежным членом Альянса и сейчас имеет 3000 солдат, развернутых под эгидой НАТО.

"Нет никаких сомнений относительно преданности и вклада Испании в трансатлантическую безопасность", — сказал он журналистам во время визита в Ханчжоу, Китай.

Напомним, 11 октября Bloomberg сообщил, что Трамп добавит еще 100% пошлин на товары из Китая. Они начнут действовать уже с 1 ноября.

Кроме того, президент США обещает ввести 100% пошлину на иностранные фильмы. По его словам, кинобизнес США был украден другими странами.

Дональд Трамп Испания расходы угрозы пошлины
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
