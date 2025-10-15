Відео
Україна
Трамп пригрозив Іспанії "покаранням" митами — яка причина

Трамп пригрозив Іспанії "покаранням" митами — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:58
Трамп погрожує Іспанії митами — не збільшила витрати на оборону
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп розглядає введення торгівельних санкцій проти Іспанії. Це пов'язано з тим, що країна не збільшила витрати на оборону до 5%. 

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Погрози Трампа Іспанії

"Я дуже незадоволений Іспанією. Вони єдина країна, яка не підвищила свій показник до 5%... тому я незадоволений Іспанією", — сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За його словами, вчинок є "дуже поганим для НАТО" та "неймовірно неповажним", тому він думає про те, аби накласти на країну торгівельні покарання. 

"Я думав про те, щоб накласти на них торгівельні покарання через тарифи через те, що вони зробили, і я думаю, що можу це зробити", — додав американський лідер. 

Зазначається, що Дональд Трамп неодноразово закликав членів НАТО витрачати більше на власну оборону та ставив під сумніви готовність США допомагати членам Альянсу, які витрачають недостатньо. Крім того, минулого тижня під час зустрічі з президентом Фінляндії, він закликав НАТО розглянути можливість виключення Іспанії з Альянсу через її відмову погодитися на нове зобов'язання.

За даними видання, члени НАТО стверджують, що їхнє зобов'язання щодо витрат у розмірі 2% ВВП "більше не є достатнім", адже є велика загроза, яку становить Росія після початку повномасштабної війни в Україні.

Водночас міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель заявив, що його країна є надійним членом Альянсу і наразі має 3000 солдатів, розгорнутих під егідою НАТО. 

"Немає жодних сумнівів щодо відданості та внеску Іспанії у трансатлантичну безпеку", — сказав він журналістам під час візиту до Ханчжоу, Китай.

Нагадаємо, 11 жовтня Bloomberg повідомив, що Трамп додасть ще 100% мит на товари з Китаю. Вони почнуть діяти вже з 1 листопада. 

Крім того, президент США обіцяє запровадити 100% мито на іноземні фільми. За його словами, кінобізнес США був вкрадений іншими країнами.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
