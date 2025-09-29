Мито на іноземні фільми від США - що каже Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100% мито на всі фільми. Це стосується кіно, виробленого за межами країни.

Про це він повідомив у своєму дописі на платформі Truth Social.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Мито на іноземні фільми від США

"Наш кінобізнес був вкрадений у США іншими країнами, як крадуть цукерки у дитини. Каліфорнія з її слабким та некомпетентним губернатором постраждала особливо сильно!" — зазначив Трамп.

Тому, за словами американського лідера, він вирішив закінчити із цією проблемою та запровадити 100% мито на всі фільми, зняті за межами Сполучених Штатів.

"Дякую за вашу увагу до цього питання. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!" — додав Трамп.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Дональд Трамп хоче запровадити санкції проти Росії, проте цього так і не трапилося. Тим часом Трамп запровадив підвищення мита Канаді.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп все ще обмірковує можливість введення тарифів проти Китаю. Це відповідь на закупівлю країною російської нафти.