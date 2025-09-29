Видео
Главная Новости дня Трамп обещает ввести 100% пошлину на иностранные фильмы

Трамп обещает ввести 100% пошлину на иностранные фильмы

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 19:03
Пошлина на иностранные фильмы от США - что говорит Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлину на все фильмы. Это касается кино, произведенного за пределами страны.

Об этом он сообщил в своей заметке на платформе Truth Social.

Читайте также:
Трамп обещает ввести 100% пошлину на иностранные фильмы - фото 1
Пост Трампа. Фото: скриншот

Пошлина на иностранные фильмы от США

"Наш кинобизнес был украден у США другими странами, как воруют конфеты у ребенка. Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором пострадала особенно сильно!" — отметил Трамп.

Поэтому, по словам американского лидера, он решил закончить с этой проблемой и ввести 100% пошлину на все фильмы, снятые за пределами Соединенных Штатов.

"Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!" — добавил Трамп.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дональд Трамп хочет ввести санкции против России, однако этого так и не случилось. Между тем Трамп ввел повышение пошлины Канаде.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп все еще обдумывает возможность введения тарифов против Китая. Это ответ на закупку страной российской нефти.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
