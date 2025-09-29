Пошлина на иностранные фильмы от США - что говорит Трамп

Трамп обещает ввести 100% пошлину на иностранные фильмы
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлину на все фильмы. Это касается кино, произведенного за пределами страны.
Об этом он сообщил в своей заметке на платформе Truth Social.
Пошлина на иностранные фильмы от США
"Наш кинобизнес был украден у США другими странами, как воруют конфеты у ребенка. Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором пострадала особенно сильно!" — отметил Трамп.
Поэтому, по словам американского лидера, он решил закончить с этой проблемой и ввести 100% пошлину на все фильмы, снятые за пределами Соединенных Штатов.
"Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!" — добавил Трамп.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дональд Трамп хочет ввести санкции против России, однако этого так и не случилось. Между тем Трамп ввел повышение пошлины Канаде.
Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп все еще обдумывает возможность введения тарифов против Китая. Это ответ на закупку страной российской нефти.
