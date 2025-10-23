Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Іспанія приєдналася до ініціативи PURL — заява премʼєра

Іспанія приєдналася до ініціативи PURL — заява премʼєра

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 20:15
Оновлено: 20:31
Іспанія приєдналася до ініціативи PURL щодо закупівлі зброї для України
Педро Санчес. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна приєдналася до ініціативи PURL. Йдеться про програму закупівлі зброї Сполучених Штатів Америки для України.

Про це Педро Санчес сказав журналістам у четвер, 23 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Іспанія приєдналася до ініціативи PURL

Санчес зауважив, що рішення про приєднання до PURL ухвалили після деяких вагань уряду Іспанії, а також на тлі напруженості між Вашингтоном та Мадридом. 

"Ми планували приєднатися до програми НАТО, запущеної два-три тижні тому. Ми вивчали можливі спільні закупівлі протягом цих тижнів, відколи НАТО започаткувало ініціативу. Ми надійна країна, яка виконує зобовʼязання", — сказав він.

Напруженість між США та Іспанією

Відомо, що лідер США Дональд Трамп давно критикує Іспанію за відсутність прогресу стосовно збільшення військових витрат у межах зобовʼязань НАТО.

Перед самітом Євросоюзу глава Білого дому назвав Іспанію "некомандним гравцем". Крім того, Трамп запропонував виключити країну з НАТО.

У відповідь Санчес наголосив, що з початку його каденції країна збільшила оборонний бюджет. За його словами, попередній уряд не дотримувався зобовʼязань перед НАТО.

Нагадаємо, 23 жовтня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Санчесом. Сторони обговорили підтримку України.

Раніше стало відомо, що Трамп розглядає запровадження торгівельних санкцій проти Іспанії.

США НАТО Україна Іспанія Педро Санчес PURL
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації