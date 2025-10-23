Іспанія приєдналася до ініціативи PURL щодо закупівлі зброї для України

Педро Санчес. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна приєдналася до ініціативи PURL. Йдеться про програму закупівлі зброї Сполучених Штатів Америки для України.

Про це Педро Санчес сказав журналістам у четвер, 23 жовтня.

Іспанія приєдналася до ініціативи PURL

Санчес зауважив, що рішення про приєднання до PURL ухвалили після деяких вагань уряду Іспанії, а також на тлі напруженості між Вашингтоном та Мадридом.

"Ми планували приєднатися до програми НАТО, запущеної два-три тижні тому. Ми вивчали можливі спільні закупівлі протягом цих тижнів, відколи НАТО започаткувало ініціативу. Ми надійна країна, яка виконує зобовʼязання", — сказав він.

Напруженість між США та Іспанією

Відомо, що лідер США Дональд Трамп давно критикує Іспанію за відсутність прогресу стосовно збільшення військових витрат у межах зобовʼязань НАТО.

Перед самітом Євросоюзу глава Білого дому назвав Іспанію "некомандним гравцем". Крім того, Трамп запропонував виключити країну з НАТО.

У відповідь Санчес наголосив, що з початку його каденції країна збільшила оборонний бюджет. За його словами, попередній уряд не дотримувався зобовʼязань перед НАТО.

Нагадаємо, 23 жовтня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Санчесом. Сторони обговорили підтримку України.

Раніше стало відомо, що Трамп розглядає запровадження торгівельних санкцій проти Іспанії.