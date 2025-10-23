Іспанія приєдналася до ініціативи PURL щодо закупівлі зброї для України

Іспанія приєдналася до ініціативи PURL — заява премʼєра
Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна приєдналася до ініціативи PURL. Йдеться про програму закупівлі зброї Сполучених Штатів Америки для України.
Про це Педро Санчес сказав журналістам у четвер, 23 жовтня.
Іспанія приєдналася до ініціативи PURL
Санчес зауважив, що рішення про приєднання до PURL ухвалили після деяких вагань уряду Іспанії, а також на тлі напруженості між Вашингтоном та Мадридом.
"Ми планували приєднатися до програми НАТО, запущеної два-три тижні тому. Ми вивчали можливі спільні закупівлі протягом цих тижнів, відколи НАТО започаткувало ініціативу. Ми надійна країна, яка виконує зобовʼязання", — сказав він.
Напруженість між США та Іспанією
Відомо, що лідер США Дональд Трамп давно критикує Іспанію за відсутність прогресу стосовно збільшення військових витрат у межах зобовʼязань НАТО.
Перед самітом Євросоюзу глава Білого дому назвав Іспанію "некомандним гравцем". Крім того, Трамп запропонував виключити країну з НАТО.
У відповідь Санчес наголосив, що з початку його каденції країна збільшила оборонний бюджет. За його словами, попередній уряд не дотримувався зобовʼязань перед НАТО.
Нагадаємо, 23 жовтня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Санчесом. Сторони обговорили підтримку України.
Раніше стало відомо, що Трамп розглядає запровадження торгівельних санкцій проти Іспанії.
