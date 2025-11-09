Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США призупинили поставки союзникам по НАТО і Україні, — ЗМІ

США призупинили поставки союзникам по НАТО і Україні, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 16:23
Оновлено: 16:23
США призупинили поставки зброї НАТО та Україні — яка причина
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сполучені Штати Америки призупинили поставки зброї своїм союзникам по НАТО та України. Причиною є шатдаун.

Про це повідомляє Axios у неділю, 9 листопада.

Реклама
Читайте також:

Поставки зброї США

Джерела видання у Державному департаменті повідомили, що зупинка стосується ракет AMRAAM, бойових систем Aegis, HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі. Загальна сума складає 5 мільярдів доларів.

"Це насправді дуже шкодить як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка не дозволяє їм фактично постачати багато з цих критично важливих можливостей за кордон", — каже високопоставлений чиновник Держдепу.

Продаж зброї союзникам по НАТО часто перераховується для допомоги Україні.

Чиновник зазначив, що серед незавершених угод є як прямі поставки озброєння від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензії для приватних американських оборонних компаній на експорт зброї.

Нагадаємо, нещодавно Іспанія приєдналася до програми PURL із закупівлі зброї США для України.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що вже шість країн профінансували ініціативу PURL.

США НАТО зброя Україна постачання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації