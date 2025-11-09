США призупинили поставки зброї НАТО та Україні — яка причина

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сполучені Штати Америки призупинили поставки зброї своїм союзникам по НАТО та України. Причиною є шатдаун.

Про це повідомляє Axios у неділю, 9 листопада.

Поставки зброї США

Джерела видання у Державному департаменті повідомили, що зупинка стосується ракет AMRAAM, бойових систем Aegis, HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі. Загальна сума складає 5 мільярдів доларів.

"Це насправді дуже шкодить як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка не дозволяє їм фактично постачати багато з цих критично важливих можливостей за кордон", — каже високопоставлений чиновник Держдепу.

Продаж зброї союзникам по НАТО часто перераховується для допомоги Україні.

Чиновник зазначив, що серед незавершених угод є як прямі поставки озброєння від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензії для приватних американських оборонних компаній на експорт зброї.

Нагадаємо, нещодавно Іспанія приєдналася до програми PURL із закупівлі зброї США для України.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що вже шість країн профінансували ініціативу PURL.