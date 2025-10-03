Видео
Главная Новости дня Над военной базой в Бельгии пролетели 15 дронов — что известно

Над военной базой в Бельгии пролетели 15 дронов — что известно

Ua en ru
Дата публикации 3 октября 2025 13:18
Неизвестные дроны над Европой - 3 октября их заметили в Бельгии и Германии
Дрон в небе. Фото: dpa

Около 01:45 ночи в пятницу, 3 октября, над бельгийской военной базой в Эльзенборне было замечено 15 неизвестных дронов. Бельгийские военные начали расследование.

Об этом сообщает Vrtnws.

Читайте также:

Дроны перелетели из Бельгии в Германию

Отмечается, что база Эльзенеборн расположена в нескольких километрах от немецкой границы и занимает площадь 28 кв. км. Это армейский учебный лагерь, где проводятся стрельбы.

На базе тестировали систему обнаружения дронов. Тогда система и обнаружила дроны.

Считается, что дроны перелетели из Бельгии через границу в Германию. Там их также увидела полиция.

Откуда взялись дроны и кто ими управлял, пока непонятно. Бельгийские военные расследуют инцидент.

Напомним, что Германия этой ночью закрывала аэропорт в Мюнхене из-за неизвестных дронов.

Также мы писали, почему страны не решаются сбить неизвестные дроны.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
