Неизвестные дроны над Европой - 3 октября их заметили в Бельгии и Германии

Над военной базой в Бельгии пролетели 15 дронов — что известно
Около 01:45 ночи в пятницу, 3 октября, над бельгийской военной базой в Эльзенборне было замечено 15 неизвестных дронов. Бельгийские военные начали расследование.
Об этом сообщает Vrtnws.
Дроны перелетели из Бельгии в Германию
Отмечается, что база Эльзенеборн расположена в нескольких километрах от немецкой границы и занимает площадь 28 кв. км. Это армейский учебный лагерь, где проводятся стрельбы.
На базе тестировали систему обнаружения дронов. Тогда система и обнаружила дроны.
Считается, что дроны перелетели из Бельгии через границу в Германию. Там их также увидела полиция.
Откуда взялись дроны и кто ими управлял, пока непонятно. Бельгийские военные расследуют инцидент.
Напомним, что Германия этой ночью закрывала аэропорт в Мюнхене из-за неизвестных дронов.
Также мы писали, почему страны не решаются сбить неизвестные дроны.
