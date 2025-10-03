Невідомі дрони над Європою — 3 жовтня їх помітили в Бельгії та Німеччині

Дрон в небі. Фото: dpa

Близько 01:45 ночі в п’ятницю, 3 жовтня, над бельгійською військовою базою в Ельзенборні було помічено 15 невідомих дронів. Бельгійські військові розпочали розслідування.

Про це повідомляє Vrtnws.

Дрони перелетіли з Бельгії до Німеччини

Зазначається, що база Ельзенеборн розташована за кілька кілометрів від німецького кордону і займає площу 28 кв. км. Це армійський навчальний табір, де проводяться стрільби.

На базі тестували систему виявлення дронів. Тоді система і виявила дрони.

Вважається, що дрони перелетіли з Бельгії через кордон до Німеччини. Там їх також побачила поліція.

Звідки взялися дрони та хто ними керував, поки що незрозуміло. Бельгійські військові розслідують інцидент.

Нагадаємо, що Німеччина цієї ночі закривала аеропорт в Мюнхені через невідомі дрони.

Також ми писали, чому країни не наважуються збити невідомі дрони.