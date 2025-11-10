НАБУ показало находку во время обыска — документ от службы охраны Путина

НАБУ нашло в кабинете энергетиков награду от Путина — фото
Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики детективы НАБУ и прокуроры САП обнаружили неожиданную находку — предмет, который может свидетельствовать о возможных связях фигуранта с российскими структурами.
Фото находки обнародовала пресс-служба НАБУ.
В кабинете одного из подозреваемых нашли странный документ от Путина
Как сообщили в правоохранительных органах, среди изъятых во время обыска вещей была найдена обложка к документу с российскими надписями. В НАБУ не уточнили, что это именно за предмет, но, судя по фото, он похож на документ или награду, выданную Службой охраны президента Российской Федерации.
На фото, обнародованном следствием, видно предмет с символикой РФ и упоминанием о российской спецслужбе.
В НАБУ пока не уточняют, кому именно принадлежал офис и какое происхождение имеет этот предмет.
Напомним, накануне НАБУ и САП провели ряд обысков в рамках расследования коррупционной схемы в энергетической отрасли, к которой, по данным следствия, причастны бывшие высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которые влияли на распределение государственных средств.
