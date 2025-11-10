НАБУ показало находку во время обыска — документ от службы охраны Путина

Обыски НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики детективы НАБУ и прокуроры САП обнаружили неожиданную находку — предмет, который может свидетельствовать о возможных связях фигуранта с российскими структурами.

Фото находки обнародовала пресс-служба НАБУ.

Как сообщили в правоохранительных органах, среди изъятых во время обыска вещей была найдена обложка к документу с российскими надписями. В НАБУ не уточнили, что это именно за предмет, но, судя по фото, он похож на документ или награду, выданную Службой охраны президента Российской Федерации.

Документ от Службы безопасности президента РФ. Фото: НАБУ

На фото, обнародованном следствием, видно предмет с символикой РФ и упоминанием о российской спецслужбе.

В НАБУ пока не уточняют, кому именно принадлежал офис и какое происхождение имеет этот предмет.

Напомним, накануне НАБУ и САП провели ряд обысков в рамках расследования коррупционной схемы в энергетической отрасли, к которой, по данным следствия, причастны бывшие высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которые влияли на распределение государственных средств.