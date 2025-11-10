Відео
Україна
НАБУ знайшло в кабінеті енергетиків нагороду від Путіна — фото

НАБУ знайшло в кабінеті енергетиків нагороду від Путіна — фото

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 13:51
Оновлено: 14:35
НАБУ показало знахідку під час обшуку — документ від служби охорони Путіна
Обшуки НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів масштабної корупційної схеми у сфері енергетики детективи НАБУ та прокурори САП виявили несподівану знахідку — предмет, який може свідчити про можливі зв’язки фігуранта з російськими структурами.

Фото знахідки оприлюднила пресслужба НАБУ.

Читайте також:

В кабінеті одного з підозрюваних знайшли дивний документ від Путіна

Як повідомили у правоохоронних органах, серед вилучених під час обшуку речей було знайдено обкладинку до документа з російськими надписами. В НАБУ не уточнили, що це саме за  предмет, але, судячи з фото, він схожий на документ або нагороду, видану Службою охорони президента Російської Федерації.

НАБУ ксива Путіна
Документ від Служби безпеки президента РФ. Фото: НАБУ

На фото, оприлюдненому слідством, видно предмет із символікою РФ та згадкою про російську спецслужбу.

У НАБУ поки що не уточнюють, кому саме належав офіс і яке походження має цей предмет.

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП провели низку обшуків у межах розслідування корупційної схеми в енергетичній галузі, до якої, за даними слідства, причетні колишні високопосадовці та бізнесмени, що впливали на розподіл державних коштів.

НАБУ володимир путін обшуки САП Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
