НАБУ показало знахідку під час обшуку — документ від служби охорони Путіна

Обшуки НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів масштабної корупційної схеми у сфері енергетики детективи НАБУ та прокурори САП виявили несподівану знахідку — предмет, який може свідчити про можливі зв’язки фігуранта з російськими структурами.

Фото знахідки оприлюднила пресслужба НАБУ.

Реклама

Читайте також:

В кабінеті одного з підозрюваних знайшли дивний документ від Путіна

Як повідомили у правоохоронних органах, серед вилучених під час обшуку речей було знайдено обкладинку до документа з російськими надписами. В НАБУ не уточнили, що це саме за предмет, але, судячи з фото, він схожий на документ або нагороду, видану Службою охорони президента Російської Федерації.

Документ від Служби безпеки президента РФ. Фото: НАБУ

На фото, оприлюдненому слідством, видно предмет із символікою РФ та згадкою про російську спецслужбу.

У НАБУ поки що не уточнюють, кому саме належав офіс і яке походження має цей предмет.

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП провели низку обшуків у межах розслідування корупційної схеми в енергетичній галузі, до якої, за даними слідства, причетні колишні високопосадовці та бізнесмени, що впливали на розподіл державних коштів.