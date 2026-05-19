НАБУ и САП объявили подозрения еще четырем судьям Верховного Суда

Задержание подозреваемых.

Национальное антикоррупционное бюро и специальная антикоррупционная прокуратура расширили круг подозреваемых по громкому делу о масштабной коррупции в Верховном Суде. Новые подозрения получили трое действующих судей и один судья в отставке, которых следствие считает причастными к получению неправомерной выгоды за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

Четырем судьям вручили подозрения

По данным следствия, речь идет о деле по обжалованию договора купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, которые бизнесмен приобрел еще в 2002 году. После того как суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, апелляционный суд в 2022 году признал договор недействительным.

Из-за сложности спора дело передали на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, в полномочия которой входит рассмотрение наиболее сложных и исключительных правовых споров.

Судья Верховного суда получил подозрение.

Следователи считают, что во избежание потери акций бизнесмен в марте-апреле 2023 года через посредника передал 2,7 млн долларов адвокату, которого правоохранители называют членом так называемого "бэк-офиса" Верховного Суда. По версии НАБУ и САП, средства должны были быть переданы тогдашнему председателю Верховного Суда и судьям для принятия "нужного" решения.

15 мая 2023 года правоохранители разоблачили председателя Верховного Суда и адвоката во время получения второго транша взятки в размере 450 тысяч долларов США. Сейчас дело в отношении бывшего топ-чиновника слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Вручение подозрения одному из судей.

В июле 2023 года подозрение также получил сам бизнесмен, а в сентябре 2025 года — посредник в передаче средств. Уже 15 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС разрешила проведение специального досудебного расследования в отношении владельца группы "Финансы и кредит".

В мае 2026 года обвинительный акт в отношении посредника бизнесмена направили в суд.

В НАБУ и САП заявили, что новые подозрения судьям Верховного Суда стали возможными после получения дополнительных доказательств, которые следствие считает достаточными для привлечения фигурантов к уголовной ответственности.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Детективы проверяют возможную причастность к преступлению других лиц.

