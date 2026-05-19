Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАБУ и САП объявили подозрения еще четырем судьям Верховного Суда

НАБУ и САП объявили подозрения еще четырем судьям Верховного Суда

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 15:06
НАБУ и САП объявили подозрения еще четырем судьям Верховного Суда
Задержание подозреваемых. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и специальная антикоррупционная прокуратура расширили круг подозреваемых по громкому делу о масштабной коррупции в Верховном Суде. Новые подозрения получили трое действующих судей и один судья в отставке, которых следствие считает причастными к получению неправомерной выгоды за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ.

Четырем судьям вручили подозрения

По данным следствия, речь идет о деле по обжалованию договора купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, которые бизнесмен приобрел еще в 2002 году. После того как суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, апелляционный суд в 2022 году признал договор недействительным.

Из-за сложности спора дело передали на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, в полномочия которой входит рассмотрение наиболее сложных и исключительных правовых споров.

Суддям Верховного суду оголосили про підозри
Судья Верховного суда получил подозрение. Фото: НАБУ

Следователи считают, что во избежание потери акций бизнесмен в марте-апреле 2023 года через посредника передал 2,7 млн долларов адвокату, которого правоохранители называют членом так называемого "бэк-офиса" Верховного Суда. По версии НАБУ и САП, средства должны были быть переданы тогдашнему председателю Верховного Суда и судьям для принятия "нужного" решения.

Читайте также:

15 мая 2023 года правоохранители разоблачили председателя Верховного Суда и адвоката во время получения второго транша взятки в размере 450 тысяч долларов США. Сейчас дело в отношении бывшего топ-чиновника слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Чотирьом суддям Верховного суду вручили підозри у справі про корупцію
Вручение подозрения одному из судей. Фото: НАБУ

В июле 2023 года подозрение также получил сам бизнесмен, а в сентябре 2025 года — посредник в передаче средств. Уже 15 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС разрешила проведение специального досудебного расследования в отношении владельца группы "Финансы и кредит".

В мае 2026 года обвинительный акт в отношении посредника бизнесмена направили в суд.

В НАБУ и САП заявили, что новые подозрения судьям Верховного Суда стали возможными после получения дополнительных доказательств, которые следствие считает достаточными для привлечения фигурантов к уголовной ответственности.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Детективы проверяют возможную причастность к преступлению других лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 мая детективы НАБУ и САП проводят обыски у судей Верховного суда, которые могут быть причастны к делу о коррупции.

А также стало известно, что масштабные обыски провели в Ужгородском ТЦК и СП. Работников подозревают в причастности к коррупционной схеме по отсрочке мобилизации.

НАБУ САП Верховный суд
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации