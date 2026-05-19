Коррупция в Верховном Суде: НАБУ и САП проводят новые обыски

Коррупция в Верховном Суде: НАБУ и САП проводят новые обыски

Дата публикации 19 мая 2026 11:22
Следственные действия. Фото: НАБУ

Во вторник, 19 мая, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят массовые обыски у действующих и бывших судей Верховного Суда. Следственные действия связаны с делом о масштабной коррупции в высшей судебной инстанции и коснулись, в частности, бывшего главы суда.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Новини.LIVE.

В ВАКС проходят массовые обыски

По сообщению правоохранителей, процессуальные мероприятия проходят одновременно по нескольким адресам. Детективы проводят обыски по местам работы и проживания ряда действующих и бывших судей Верховного Суда. Кроме того, следственные действия осуществляются в транспортных средствах, принадлежащих фигурантам расследования.

Сообщение об обысках. Фото: скриншот

Отдельно в НАБУ и САП отметили, что среди лиц, у которых сейчас проходят обыски, есть бывший председатель Верховного Суда. Сейчас уголовное дело по его обвинению в коррупции уже находится на стадии судебного рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Более подробную информацию о результатах обысков, изъятых доказательствах и возможных новых эпизодах расследования правоохранители обещают обнародовать позже, после завершения первоочередных следственных действий.

Читайте также:

Новини.LIVE писали ранее также об обысках в Ужгородском ТЦК. Чиновников подозревают в организации масштабной коррупционной схемы для помощи в уклонении от мобилизации.

В феврале глава НАБУ Семен Кривонос комментировал, почему в Украине до сих пор не дали реальных судебных приговоров топовым коррупционерам в стране. Тогда он сказал, что такие полномочия имеет ВАКС.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
