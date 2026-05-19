Корупція у Верховному Суді: НАБУ і САП проводять нові обшуки
У вівторок, 19 травня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масові обшуки у чинних та колишніх суддів Верховного Суду. Слідчі дії пов'язані зі справою про масштабну корупцію у вищій судовій інстанції та торкнулися, зокрема, колишнього очільника суду.
Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, передає Новини.LIVE.
У ВАКС проходять масові обшуки
За повідомленням правоохоронців, процесуальні заходи відбуваються одночасно за кількома адресами. Детективи проводять обшуки за місцями роботи та проживання низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Крім того, слідчі дії здійснюються у транспортних засобах, що належать фігурантам розслідування.
Окремо у НАБУ та САП наголосили, що серед осіб, у яких наразі проходять обшуки, є колишній голова Верховного Суду. Наразі кримінальна справа за його обвинуваченням у корупції вже перебуває на стадії судового розгляду у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).
Детальнішу інформацію про результати обшуків, вилучені докази та можливі нові епізоди розслідування правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом, після завершення першочергових слідчих дій.
У лютому глава НАБУ Семен Кривонос коментував, чому в Україні досі не дали реальних судових вироків топовим корупціонерам в країні. Тоді він сказав, що такі повноваження має ВАКС.