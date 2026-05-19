Корупція у Верховному Суді: НАБУ і САП проводять нові обшуки

Дата публікації: 19 травня 2026 11:22
Слідчі дії. Фото: НАБУ

У вівторок, 19 травня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масові обшуки у чинних та колишніх суддів Верховного Суду. Слідчі дії пов'язані зі справою про масштабну корупцію у вищій судовій інстанції та торкнулися, зокрема, колишнього очільника суду.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, передає Новини.LIVE.

У ВАКС проходять масові обшуки

За повідомленням правоохоронців, процесуальні заходи відбуваються одночасно за кількома адресами. Детективи проводять обшуки за місцями роботи та проживання низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Крім того, слідчі дії здійснюються у транспортних засобах, що належать фігурантам розслідування.

Повідомлення щодо обшуків. Фото: скриншот

Окремо у НАБУ та САП наголосили, що серед осіб, у яких наразі проходять обшуки, є колишній голова Верховного Суду. Наразі кримінальна справа за його обвинуваченням у корупції вже перебуває на стадії судового розгляду у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Детальнішу інформацію про результати обшуків, вилучені докази та можливі нові епізоди розслідування правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом, після завершення першочергових слідчих дій.

Новини.LIVE писали раніше також про обшуки в Ужгородському ТЦК. Посадовців підозрюють в організації масштабної корупційної схеми для допомоги в ухиленні від мобілізації.

У лютому глава НАБУ Семен Кривонос коментував, чому в Україні досі не дали реальних судових вироків топовим корупціонерам в країні. Тоді він сказав, що такі повноваження має ВАКС.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
