НАБУ і САП оголосили підозри ще чотирьом суддям Верховного Суду

Затримання підозрюваних. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у гучній справі про масштабну корупцію у Верховному Суді. Нові підозри отримали троє чинних суддів та один суддя у відставці, яких слідство вважає причетними до отримання неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".

Про це повідомляє НАБУ.

Чотирьом суддям вручили підозри

За даними слідства, йдеться про справу щодо оскарження договору купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, які бізнесмен придбав ще у 2002 році. Після того як суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, апеляційний суд у 2022 році визнав договір недійсним.

Через складність спору справу передали на розгляд Великої Палати Верховного Суду, до повноважень якої входить розгляд найбільш складних та виняткових правових спорів.

Суддя Верховного суду отримав підозру. Фото: НАБУ

Слідчі вважають, що для уникнення втрати акцій бізнесмен у березні-квітні 2023 року через посередника передав 2,7 млн доларів адвокату, якого правоохоронці називають членом так званого "бек-офісу" Верховного Суду. За версією НАБУ та САП, кошти мали бути передані тодішньому голові Верховного Суду та суддям для ухвалення "потрібного" рішення.

15 травня 2023 року правоохоронці викрили голову Верховного Суду та адвоката під час отримання другого траншу хабаря у розмірі 450 тисяч доларів США. Наразі справа щодо колишнього топпосадовця слухається у Вищому антикорупційному суді.

Вручення підозри одному з суддів. Фото: НАБУ

У липні 2023 року підозру також отримав сам бізнесмен, а у вересні 2025 року — посередник у передачі коштів. Уже 15 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС дозволила проведення спеціального досудового розслідування щодо власника групи "Фінанси і кредит".

У травні 2026 року обвинувальний акт стосовно посередника бізнесмена скерували до суду.

У НАБУ та САП заявили, що нові підозри суддям Верховного Суду стали можливими після отримання додаткових доказів, які слідство вважає достатніми для притягнення фігурантів до кримінальної відповідальності.

Наразі досудове розслідування триває. Детективи перевіряють можливу причетність до злочину інших осіб.

