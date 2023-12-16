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На Закарпатье умер один из раненых после взрыва гранат в сельсовете

16 декабря 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье умер один из раненых после взрыва гранат в сельсовете
Последствия взрыва гранат на Закарпатье. Фото: zak.gp.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 16 декабря, в больнице умер один из раненых после взрыва гранат в сельсовете Керецковской громады на Закарпатье. Раньше ему ампутировали ногу.

Об этом "Суспільному" сообщили источники в больнице.

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По словам журналиста, вечером в больнице Свалявы умер один из раненых после подрыва трех гранат в Керецковском сельсовете. Известно, что мужчине было 55 лет.

Раньше ему ампутировали ногу. Он был в реанимации в тяжелом состоянии.

Что произошло на Закарпатье

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Также мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большинство жителей села его не знали. Кадры первых секунд после взрыва обнародовали в сети.

Со временем стало известно, что мужчина, взорвавший гранаты на заседании сельского совета на Закарпатье, был недоволен тем, что делается в селе. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Депутат, взорвавший во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье гранаты, пришел в сознание. Его допрашивали правоохранители. После этого ему объявили подозрение.

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