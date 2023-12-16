На Закарпатті помер один із поранених після вибух гранат в сільраді

Наслідки вибуху гранат на Закарпатті. Фото: zak.gp.gov.ua

Сьогодні, 16 грудня, у лікарні помер один із поранених після вибуху гранат в сільраді Керецьківської громади на Закарпатті. Раніше йому ампутували ногу.

Про це "Суспільному" повідомили джерела у лікарні.

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За словами журналіста, ввечері в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Відомо, що чоловіку було 55 років.

Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані.

Що сталося на Закарпатті

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Також ми писали, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала. Кадри перших секунд після вибуху оприлюднили у мережі.

З часом стало відомо, що чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті гранати, прийшов до тями. Його допитували правоохоронці. Після цього йому оголосили підозру.